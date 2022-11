Wiedźmin 4 nabiera rozpędu kosztem Cyberpunka 2077 – nowy raport CD Projektu

Grupa CD Projekt ujawniła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku – rozwój gry Cyberpunk 2077 zwalnia, przez co coraz większe fundusze idą na Wiedźmina 4.

Przedstawiciele grupy CD Projekt opublikowali raport finansowy za trzeci kwartał 2022 roku. Dzięki dokumentowi, który znajdziecie pod tym adresem (w języku angielskim), dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat aktualnego rozwoju gier Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmin 4. Poniżej szczegóły.

Rozwój gry Wiedźmin 3 nabiera rozpędu

Zapewne jedną z ważniejszych dla fanów kwestii jest przydział zasobów (głównie ludzi oraz pieniędzy) do różnych projektów studia CD Projekt RED w przeciągu minionego roku. Z wykresu zamieszczonego w dokumencie wynika, że znacząca większość deweloperów skupia się nad nadchodzącym rozszerzeniem fabularnym Phantom Liberty do gry Cyberpunk 2077. Z drugiej strony wsparcie dla samej gry wyraźnie zmalało w okresie od 31 lipca do 31 października. Warto jednak przy tym wszystkim zauważyć, że rozpędu nabiera Project Polaris, potocznie nazywany Wiedźminem 4 – kosztem Cyberpunka 2077.

Wyniki finansowe CD Projektu

Jeżeli zaś chodzi o wyniki finansowe, w trzecim kwartale 2022 roku grupa CD Projekt wypracowała 245,5 miliona złotych przychodu, co z kolei przekłada się na zysk operacyjny (przed odliczeniem podatków) w wysokości 97,1 miliona złotych. Na dobre wyniki wpłynęła głównie gra Cyberpunk 2077, która po premierze serialu Edgerunners cieszy się sporą popularnością, aczkolwiek podczas telekonferencji zdradzono, że sprzedaż gry wciąż utrzymuje się na wyższym poziomie niż przed premierą Netfliksowej produkcji – pomimo faktu, iż minęły od niej prawie trzy miesiące. Na koniec warto dodać, że 20 grudnia odbędzie się nadzwyczajne spotkanie z udziałowcami – prawdopodobnie wtedy dowiemy się więcej nt. działań grupy.