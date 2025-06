CD Projekt RED chce generacyjnego przełomu w Wiedźminie 4. Novigrad pomoże im to osiągnąć

Jan Hermanowicz, menedżer produkcji inżynieryjnej, w rozmowie z GamesRadar przyznał, że zespół skupia się na pełnym wykorzystaniu możliwości PS5 i Xbox Series X/S. „Chcemy zrobić ten przeskok generacyjny dobrze” – mówi. Oznacza to nie tylko wyższą jakość grafiki, ale także gęstsze i bardziej immersyjne miasta, jakich nie dało się osiągnąć w 2015 roku.

CD Projekt RED przygotowuje się do stworzenia kolejnego przełomu w serii Wiedźmin. Studio chce, aby różnica między Wiedźminem 3 a Wiedźminem 4 była widoczna nie tylko w grafice, ale też w technologii i szczegółowości świata. Pomóc w tym ma powrót do analizy Novigradu – największego miasta z poprzedniej odsłony.

W tym celu twórcy wrócili do Novigradu, analizując, co zrobiono dobrze, a czego nie udało się wtedy osiągnąć. „Nie wchodzimy w to po omacku” – podkreśla Hermanowicz. Nowy silnik, czyli Unreal Engine 5.6, pozwala m.in. na znacznie większe zagęszczenie NPC-ów i animacji. Przykład tego mogliśmy zobaczyć w technologicznym demie miasta Valdrest, gdzie setki postaci poruszały się po ulicach.