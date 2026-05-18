CD-Action Expo 2026 już 30-31 maja w łódzkim Expo!

Na fanów czeka mnóstwo atrakcji z okazji 30-lecia kultowego czasopisma, a i my dołożymy od siebie cegiełkę do tego świętowania

Trzy dekady na rynku, setki kultowych tekstów, tysiące zrecenzowanych tytułów i całe pokolenia wychowanych graczy – tak w skrócie można podsumować historię najstarszego i najbardziej kultowego magazynu o grach w Polsce. W dniach 30 i 31 maja 2026 roku zespół CD-Action zaprasza wszystkich graczy, geeków i miłośników popkultury na wyjątkowe, jubileuszowe święto: CD-Action Expo 2026 !

Wydarzenie odbędzie się w halach Expo Łódź , które na dwa dni zamienią się w absolutne centrum polskiego gamingu. Czego możemy się spodziewać na miejscu?

CD-Action Expo 2026 – jakie atrakcje czekają na graczy?

Program imprezy pęka w szwach , a organizatorzy zadbali o to, aby nikt – niezależnie od gamingowego stażu i preferencji – nie nudził się ani przez chwilę. Na uczestników czeka prawdziwy rollercoaster atrakcji, w tym:

Aż 66 paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich – w tym wyjątkowe panele z obecną oraz dawną redakcją CD-Action. To idealna okazja, by zdobyć autograf, zrobić zdjęcie czy pogadać o historii pisma.

70 wystawców z branży gamingowej i technologicznej – na halach zaprezentują się wiodące marki sprzętowe, twórcy gier oraz wystawcy z szeroko pojętego świata popkultury.

10 zróżnicowanych stref do grania – bez względu na to, czy kręcą Cię najgorętsze premiery, masz sentyment do klasycznego retro, wolisz rzucać kostkami przy planszówkach, czy chcesz dowieść swoich sił w emocjonujących pojedynkach w Tekkena na najwyższym poziomie – znajdziesz tu swój bezpieczny port.

Wyjątkowe gadżety i spotkania ze znajomymi – bo CD-Action Expo to przede wszystkim ludzie i niepowtarzalna atmosfera wielkiego, gamingowego święta.

Na jubileuszu CD-Action nie mogło zabraknąć również ekipy gram.pl! Trzy dekady obecności na rynku to rocznica, którą po prostu trzeba świętować wspólnie, ramię w ramię z innymi pasjonatami.