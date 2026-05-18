CD-Action Expo 2026 już 30-31 maja w łódzkim Expo!

Na fanów czeka mnóstwo atrakcji z okazji 30-lecia kultowego czasopisma, a i my dołożymy od siebie cegiełkę do tego świętowania
Trzy dekady na rynku, setki kultowych tekstów, tysiące zrecenzowanych tytułów i całe pokolenia wychowanych graczy – tak w skrócie można podsumować historię najstarszego i najbardziej kultowego magazynu o grach w Polsce. W dniach 30 i 31 maja 2026 roku zespół CD-Action zaprasza wszystkich graczy, geeków i miłośników popkultury na wyjątkowe, jubileuszowe święto: CD-Action Expo 2026!
Wydarzenie odbędzie się w halach Expo Łódź , które na dwa dni zamienią się w absolutne centrum polskiego gamingu. Czego możemy się spodziewać na miejscu?
CD-Action Expo 2026 – jakie atrakcje czekają na graczy?
Program imprezy pęka w szwach , a organizatorzy zadbali o to, aby nikt – niezależnie od gamingowego stażu i preferencji – nie nudził się ani przez chwilę. Na uczestników czeka prawdziwy rollercoaster atrakcji, w tym:
Aż 66 paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich – w tym wyjątkowe panele z obecną oraz dawną redakcją CD-Action. To idealna okazja, by zdobyć autograf, zrobić zdjęcie czy pogadać o historii pisma.
70 wystawców z branży gamingowej i technologicznej – na halach zaprezentują się wiodące marki sprzętowe, twórcy gier oraz wystawcy z szeroko pojętego świata popkultury.
10 zróżnicowanych stref do grania – bez względu na to, czy kręcą Cię najgorętsze premiery, masz sentyment do klasycznego retro, wolisz rzucać kostkami przy planszówkach, czy chcesz dowieść swoich sił w emocjonujących pojedynkach w Tekkena na najwyższym poziomie – znajdziesz tu swój bezpieczny port.
Wyjątkowe gadżety i spotkania ze znajomymi – bo CD-Action Expo to przede wszystkim ludzie i niepowtarzalna atmosfera wielkiego, gamingowego święta.
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę… więc i ekipy gram.pl nie mogło w Łodzi zabraknąć!
Na jubileuszu CD-Action nie mogło zabraknąć również ekipy gram.pl! Trzy dekady obecności na rynku to rocznica, którą po prostu trzeba świętować wspólnie, ramię w ramię z innymi pasjonatami.
Specjalnie dla Was szykujemy masę niespodzianek, o których szczegółach opowiemy już wkrótce. Jednego możecie być pewni: na naszym stanowisku nie zabraknie ogromnej dawki energii i świetnego sprzętu, a wszystko to dzięki wsparciu naszych fantastycznych partnerów: marek Actina, Havit oraz ING Bank Śląski. Wspólnie z zespołem CD-Action zrobimy wszystko, aby tegoroczne Expo zapisało się w Waszej pamięci na długie lata!
