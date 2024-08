Castlevania Dominus Collection zapowiedziana i... udostępniona. Cztery tytuły w zestawie już dostępne

Konami udostępniło pakiet Castlevania Dominus Collection, w ramach której otrzymamy trzy przygodowe gry akcji z serii oraz jeden debiutujący tytuł. Zestaw jest już dostępny na platformach

PC, PlayStation 5, Xbox Series oraz Nintendo Switch w cenie około 96 złotych. To doskonała okazja by wrócić do tej kultowej serii lub dopiero ja poznać.

Castlevania Dominus Collection - co zawiera zestaw?