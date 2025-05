CarX Street zmierza na konsole Xbox. Przedsprzedaż rusza w czerwcu

CarX Street zadebiutowało pierwotnie na urządzeniach mobilnych w 2022 roku. Produkcja od CarX Technologies to propozycja dla fanów takich tytułów jak Need for Speed, The Crew Motorfest czy Test Drive Unlimited. Gra oferuje duży otwarty świat, dynamiczne wyścigi uliczne i rozbudowany tuning. Teraz CarX Street trafi na konsole Xbox Series X/S, a przedsprzedaż gry rozpocznie się 4 czerwca 2025 roku.

Dla fanów ulicznej rywalizacji i posiadaczy konsol Microsoftu to bardzo dobra wiadomość. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun zapowiadający CarX Street na Xboxa.

CarX Street to gra wyścigowa z otwartym światem skupiona na ulicznych wyścigach i drifcie, stworzona przez studio CarX Technologies. Gracze eksplorują rozległe miasto, biorą udział w nocnych wyścigach, modyfikują samochody i rywalizują z gangami ulicznymi. Gra oferuje bogaty tuning, dynamiczny model jazdy oraz tryby dla jednego gracza i online. To duchowy następca klasycznych Need for Speed: Underground, co prawda bez licencjonowanych aut, ale z ogromnymi możliwościami personalizacji i klimatem nocnej sceny wyścigowej.