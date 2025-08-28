CarX Drift Racing Online 2 skorzysta z Wczesnego Dostępu. Gra pojawi się na Steam jeszcze w tym roku

CarX Drift Racing Online 2 to kolejna odsłona popularnej serii, której pierwsza część zadebiutowała w 2017 roku i później pojawiła się na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Pod koniec roku pojawi się we Wczesnym Dostępie na platformie Steam.

CarX Drift Racing Online 2 zadebiutuje we Wczesnym Dostępie na Steam

Nowy zwiastun opublikowany kilka miesięcy po marcowej zapowiedzi, pokazuje jak wiele nowości czeka na graczy. Wideo prezentuje różnorodne lokacje do driftu, począwszy od profesjonalnych torów wyścigowych po wąskie, kręte japońskie drogi górskie. Twórcy chwalą się też znacząco ulepszoną grafiką oraz fizyką jazdy. Co więcej, część tras odwzorowano z wykorzystaniem technologii skanowania laserowego, w tym legendarne Ebisu Circuit, Nurburgring Nordschleife, Dominion Raceway czy rosyjski ADM Raceway. Dużym atutem gry ma być także realistyczny system uszkodzeń pojazdów. Deformacje karoserii wyglądają efektownie i są rozwinięciem modelu z mobilnego CarX Drift Racing 3.