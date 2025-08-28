Zaloguj się lub Zarejestruj

CarX Drift Racing Online 2 skorzysta z Wczesnego Dostępu. Gra pojawi się na Steam jeszcze w tym roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/28 10:10
Studio CarX Technologies zapowiedziało, że CarX Drift Racing Online 2 trafi do Steam Early Access w czwartym kwartale 2025 roku.

CarX Drift Racing Online 2 to kolejna odsłona popularnej serii, której pierwsza część zadebiutowała w 2017 roku i później pojawiła się na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Pod koniec roku pojawi się we Wczesnym Dostępie na platformie Steam.

CarX Drift Racing Online 2
CarX Drift Racing Online 2

CarX Drift Racing Online 2 zadebiutuje we Wczesnym Dostępie na Steam

Nowy zwiastun opublikowany kilka miesięcy po marcowej zapowiedzi, pokazuje jak wiele nowości czeka na graczy. Wideo prezentuje różnorodne lokacje do driftu, począwszy od profesjonalnych torów wyścigowych po wąskie, kręte japońskie drogi górskie. Twórcy chwalą się też znacząco ulepszoną grafiką oraz fizyką jazdy. Co więcej, część tras odwzorowano z wykorzystaniem technologii skanowania laserowego, w tym legendarne Ebisu Circuit, Nurburgring Nordschleife, Dominion Raceway czy rosyjski ADM Raceway. Dużym atutem gry ma być także realistyczny system uszkodzeń pojazdów. Deformacje karoserii wyglądają efektownie i są rozwinięciem modelu z mobilnego CarX Drift Racing 3.

CarX Drift Racing Online 2 wprowadzi także format prawdziwych zawodów, inspirowany współczesnymi mistrzostwami driftingowymi. Gracze będą mogli rozwijać swoją karierę od amatora po profesjonalnego zawodnika, rywalizując w serii wydarzeń online, w tym w pojedynkach 1 na 1 oraz widowiskowych trybach gymkhana. Naturalnie nie zabraknie również bogatych opcji tuningu i personalizacji samochodów. W grze nie pojawią się licencjonowane marki aut, ale dzięki temu gracze będą mogli modyfikować niemal każdy ich element od zawieszenia, przez skrzynię biegów, po ECU, oraz oczywiście pod kątem wizualnym.

GramTV przedstawia:

Na konsolowe wersje gry trzeba będzie poczekać nieco dłużej, ale twórcy potwierdzają, że CarX Drift Racing Online 2 trafi także na PlayStation 5 i Xbox Series X/S po pecetowej premierze. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun gry, zapowiadający debiut we Wczesnym Dostępie:

Źródło:https://traxion.gg/carx-drift-racing-online-2-slides-into-steam-early-access-later-this-year

