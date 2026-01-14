Carmageddon wraca na pełnym gazie. Rogue Shift pokazuje rozgrywkę w nowym zwiastunie

Studio 34BigThings zaprezentowało nowy zwiastun z gry Carmageddon: Rogue Shift. Materiał skupia się na dynamicznej akcji i potwierdza, że seria wraca w odświeżonej formule, mocno różniącej się od klasycznych odsłon. Produkcja została zapowiedziana na początku grudnia 2025 roku, a jej premierę wyznaczono na 6 lutego. Tytuł trafi jednocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Carmageddon: Rogue Shift odkrywa karty na nowym zwiastunie

Nowa odsłona Carmageddona stawia na połączenie brutalnej walki pojazdów z mechanikami charakterystycznymi dla gier typu roguelite. Rozgrywka osadzona została w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez hordy zombie. Twórcy podkreślają, że dziedzictwo serii zostało zachowane, jednak „odmienione i nieprzejednane”.