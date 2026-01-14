Zaloguj się lub Zarejestruj

Carmageddon wraca na pełnym gazie. Rogue Shift pokazuje rozgrywkę w nowym zwiastunie

Patrycja Pietrowska
2026/01/14 15:30
Carmageddon: Rogue Shift pokazany w nowym materiale.

Studio 34BigThings zaprezentowało nowy zwiastun z gry Carmageddon: Rogue Shift. Materiał skupia się na dynamicznej akcji i potwierdza, że seria wraca w odświeżonej formule, mocno różniącej się od klasycznych odsłon. Produkcja została zapowiedziana na początku grudnia 2025 roku, a jej premierę wyznaczono na 6 lutego. Tytuł trafi jednocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Carmageddon: Rogue Shift
Carmageddon: Rogue Shift

Carmageddon: Rogue Shift odkrywa karty na nowym zwiastunie

Nowa odsłona Carmageddona stawia na połączenie brutalnej walki pojazdów z mechanikami charakterystycznymi dla gier typu roguelite. Rozgrywka osadzona została w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez hordy zombie. Twórcy podkreślają, że dziedzictwo serii zostało zachowane, jednak „odmienione i nieprzejednane”.

Do dyspozycji graczy oddanych zostanie piętnaście pojazdów, które można modyfikować i ulepszać. Wśród nich znajdą się zarówno ciężkie, opancerzone konstrukcje, jak i lżejsze, szybsze maszyny. System walki oparto na trzynastu klasach broni oraz rozbudowanym zestawie ponad osiemdziesięciu zdolności, które można przypisywać do pojazdu. Każde podejście do kampanii ma stanowić unikalną podróż przez losowo generowaną strukturę wydarzeń, wzbogaconą o zmienne warunki pogodowe oraz cykl dnia i nocy.

Duch klasycznego Carmageddonu – czysta, nieokiełznana samochodowa rozwałka – został odświeżony i przystosowany do współczesnych standardów. Połączyliśmy to, co najlepsze z przeszłości, z nowoczesnymi mechanikami, by stworzyć emocjonującą, szybką i przystępną formę walki na czterech kółkach. – czytamy w opisie gry.

Poniżej znajduje się nowy zwiastun.

Źródło:https://insider-gaming.com/carmageddon-rogue-shift-gets-new-gameplay-trailer/

Patrycja Pietrowska

