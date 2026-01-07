Carmageddon: Rogue Shift z datą premiery. Znamy cenę i szczegóły gry

Po niemal dekadzie od ostatniej pełnoprawnej odsłony serii i 19 latach od kontrowersyjnego oryginału, marka Carmageddon wraca z nową grą. Nadchodzące Carmageddon: Rogue Shift to odsłona serii, która powstaje we włoskim studiu 34BigThings, znanym z produkcji antygrawitacyjnych wyścigów Redout. Tym razem twórcy stawiają na połączenie brutalnej walki samochodowej z mechanikami roguelite, a gracze będą walczyli zarówno z rywalami na drodze jak i hordami zombie. Przy okazji polecamy nasz wspominkowy tekst o całej serii Carmageddon.

Carmageddon: Rogue Shift z datą premiery i szczegółami

Gra zaoferuje 15 pojazdów do odblokowania, z których każdy ma posiadać unikalne cechy. Samochody będzie można modyfikować przy użyciu 13 klas broni oraz ponad 80 perków wpływających na rozgrywkę. Trasy (określane jako ”ścieżki”) mają być generowane losowo, a z kolei poziom trudności ma być dynamiczny, co sprawi, że każde zawody mogą przebiegać nieco inaczej. Rozgrywka oparta jest na rozgałęzionej mapie wydarzeń, w tym walkach z bossami, bez możliwości restartu przejazdu. Zgodnie z założeniami gatunku roguelite, część bonusów będzie jednak zachowywana na stałe pomiędzy kolejnymi podejściami.