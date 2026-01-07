Zaloguj się lub Zarejestruj

Carmageddon: Rogue Shift z datą premiery. Znamy cenę i szczegóły gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/07 20:30
Carmageddon: Rogue Shift otrzymało oficjalną datę premiery oraz informacje dotyczące ceny i zawartości gry.

Po niemal dekadzie od ostatniej pełnoprawnej odsłony serii i 19 latach od kontrowersyjnego oryginału, marka Carmageddon wraca z nową grą. Nadchodzące Carmageddon: Rogue Shift to odsłona serii, która powstaje we włoskim studiu 34BigThings, znanym z produkcji antygrawitacyjnych wyścigów Redout. Tym razem twórcy stawiają na połączenie brutalnej walki samochodowej z mechanikami roguelite, a gracze będą walczyli zarówno z rywalami na drodze jak i hordami zombie. Przy okazji polecamy nasz wspominkowy tekst o całej serii Carmageddon.

Carmageddon: Rogue Shift z datą premiery i szczegółami

Gra zaoferuje 15 pojazdów do odblokowania, z których każdy ma posiadać unikalne cechy. Samochody będzie można modyfikować przy użyciu 13 klas broni oraz ponad 80 perków wpływających na rozgrywkę. Trasy (określane jako ”ścieżki”) mają być generowane losowo, a z kolei poziom trudności ma być dynamiczny, co sprawi, że każde zawody mogą przebiegać nieco inaczej. Rozgrywka oparta jest na rozgałęzionej mapie wydarzeń, w tym walkach z bossami, bez możliwości restartu przejazdu. Zgodnie z założeniami gatunku roguelite, część bonusów będzie jednak zachowywana na stałe pomiędzy kolejnymi podejściami.

Akcja gry została osadzona w postapokaliptycznym roku 2050. Do serii powracają zombie, ale tym razem funkcjonują pod nazwą “Wasted” i posiadają nową historię fabularną. Całość zapowiada się jako dynamiczna gra wyścigowo-bojowa, przywodząca na myśl klimat filmu Death Race z 2008 roku. Wystartowały już zamówienia przedpremierowe w PlayStation Store, gdzie udostępniono również nowy zestaw materiałów graficznych i cenę gry. Nowy Carmageddon został wyceniony na 179 złotych w PS Store.

Carmageddon: Rogue Shift zadebiutuje już 6 lutego 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gra została również potwierdzona na konsoli Nintendo Switch 2, jednak dokładna data wydania na tę platformę nie została jeszcze ogłoszona. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun gry:

Źródło:https://traxion.gg/carmageddon-rogue-shift-secures-february-release-date/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
wladek616
Gramowicz
Dzisiaj 21:24

Nie czuć w tym ducha serii, nie wygląda jak Carmageddon i ogólnie nie wiem czemu ale strasznie zawiewa mi crapem.




