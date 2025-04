Carlos Santana trafił do szpitala. Koncert w San Antonio przełożony

Z ogromnym rozczarowaniem informuję, że dzisiejszy koncert w San Antonio zostaje przełożony. Pan Santana był już na miejscu i przygotowywał się do występu, kiedy doszło do zdarzenia, które okazało się być wynikiem odwodnienia. Kierując się troską o zdrowie artysty, podjęliśmy decyzję o odwołaniu występu. Carlos czuje się dobrze i nie może się już doczekać powrotu do San Antonio oraz kontynuowania trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy za zrozumienie. Wkrótce podamy nowy termin wydarzenia.

To nie pierwszy przypadek, gdy zdrowie Santany wpłynęło na jego trasę koncertową. W lipcu 2022 roku, podczas występu w Detroit, muzyk zasłabł z powodu wyczerpania i odwodnienia, co doprowadziło do przerwania koncertu. Po krótkiej przerwie powrócił na scenę, kontynuując trasę. Na początku 2024 roku Santana musiał również odłożyć rozpoczęcie koncertu w Las Vegas po upadku we własnym domu. Przypomnijmy, że Santana ma już 77 lat. Najbliższy koncert artysty zaplanowany jest na dziś, 23 kwietnia, w Sugarland, w Teksasie, ale wygląda na to, że i ten nie dojdzie do skutku.

Carlos Santana to renomowany gitarzysta i kompozytor pochodzący z Meksyku, urodzony 20 lipca 1947 roku w Jalisco. Jest jednym z najbardziej wpływowych muzyków w dziedzinie rocka i latynoskiego rocka, znany z charakterystycznego stylu gry na gitarze. Z fenomenalnym skutkiem łączy on elementy rocka, bluesa, jazzu i muzyki latynoskiej. Santana odniósł sukces na całym świecie, zwłaszcza w latach 70. i 90., dzięki takim hitom jak "Black Magic Woman", "Oye Como Va" oraz albumom takim jak Supernatural. W trakcie swojej kariery otrzymał liczne nagrody Grammy i inne wyróżnienia, uznając go za jednego z najbardziej wpływowych muzyków w historii muzyki popularnej.