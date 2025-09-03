Capcom wskazuje na największą barierę dla Monster Hunter Wilds. Winna cena PlayStation 5

Prezes Capcomu o dotarciu z Monster Hunter Wilds do szerszego grona odbiorców.
Prezes Capcomu, Haruhito Tsujimoto, przyznał, że wysoka cena konsoli PlayStation 5 stanowi przeszkodę dla osiągnięcia pełnego potencjału sprzedażowego Monster Hunter Wilds. Jego wypowiedzi z ostatniego wywiadu rzucają światło na wyzwania, przed którymi stoją deweloperzy w erze drogich platform do gier.
Wysoka cena PS5 blokuje dalszy sukces Monster Hunter Wilds
Pomimo że Monster Hunter Wilds w pierwszym miesiącu od premiery sprzedało się w liczbie 10 milionów egzemplarzy, Tsujimoto wyraził obawę co do dalszego wzrostu tych wyników. Jak stwierdził, „bariery związane z PlayStation 5” okazały się „niespodziewanie duże”.
Konsola kosztuje około 80 000 jenów. Uwzględniając koszt oprogramowania i miesięcznych subskrypcji, w momencie zakupu cena sięga około 100 000 jenów. Nie jest to łatwo przystępna kwota, zwłaszcza dla młodszych pokoleń. Ta sytuacja nie ogranicza się do Japonii, lecz wygląda podobnie także za granicą.
Naszym kolejnym wyzwaniem jest pokonanie tych barier i dotarcie z Monster Hunter Wilds do szerszego grona odbiorców. Sprzedaż i inne wydarzenia rozpoczną się w przyszłości, dlatego obecnie opracowujemy strategię, by wykorzystać te okazje do zwiększenia wyników sprzedażowych przez cały rok. – wyjaśnia Tsujimoto.
W kontekście wyzwań związanych z PlayStation 5 Tsujimoto zwrócił uwagę na premierę i sukces Nintendo Switch 2, która debiutowała w czerwcu 2025 roku w cenie 49 980 jenów. Odpowiedź rynku na tę konsolę była „lepsza niż się spodziewano”, co zdaniem prezesa Capcomu, potwierdza wysoką świadomość kosztów wśród konsumentów, niezależnie od kraju.
Na zakończenie przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutowało 28 lutego 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
