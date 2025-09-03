Capcom wskazuje na największą barierę dla Monster Hunter Wilds. Winna cena PlayStation 5

Pomimo że Monster Hunter Wilds w pierwszym miesiącu od premiery sprzedało się w liczbie 10 milionów egzemplarzy, Tsujimoto wyraził obawę co do dalszego wzrostu tych wyników. Jak stwierdził, „bariery związane z PlayStation 5” okazały się „niespodziewanie duże”.

Konsola kosztuje około 80 000 jenów. Uwzględniając koszt oprogramowania i miesięcznych subskrypcji, w momencie zakupu cena sięga około 100 000 jenów. Nie jest to łatwo przystępna kwota, zwłaszcza dla młodszych pokoleń. Ta sytuacja nie ogranicza się do Japonii, lecz wygląda podobnie także za granicą.

Naszym kolejnym wyzwaniem jest pokonanie tych barier i dotarcie z Monster Hunter Wilds do szerszego grona odbiorców. Sprzedaż i inne wydarzenia rozpoczną się w przyszłości, dlatego obecnie opracowujemy strategię, by wykorzystać te okazje do zwiększenia wyników sprzedażowych przez cały rok. – wyjaśnia Tsujimoto.