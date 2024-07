Capcom przypomina o urodzinach kultowej gry. Firma rozbudziła nadzieje na remake Dino Crisis

Jakiś czas temu Capcom opublikował specjalną ankietę, której celem było sprawdzenie zainteresowania między innymi remake’ami wybranych serii . Wyniki były jednoznaczne – gracze dali do zrozumienia, że najbardziej interesuje ich powrót Dino Crisis. Teraz wydawca przypomniał o 25-leciu kultowej gry, rozbudzając nadzieje na remake.

25-lecie Dino Crisis. Capcom przypomina o urodzinach kultowej gry

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis Capcomu. Ze względu na to, że wczoraj minęło dokładnie 25 lat od momentu premiery pierwszego Dino Crisis, wydawca postanowił przypomnieć fanom o tym wydarzeniu. Komunikat wywołał niemały entuzjazm wśród internautów, którzy w komentarzach zaczęli wyrażać nadzieje wobec powstania remake’u kultowej produkcji.

Naturalnie nie jest to w żaden sposób oficjalna zapowiedź remake’u Dino Crisis, jednak gracze bardzo liczą na właśnie takie ogłoszenie ze strony Capcomu. Jak wspominaliśmy powyżej, to właśnie ten tytuł wygrał w specjalnej ankiecie, co pozwala myśleć, że wydawca jest raczej świadomy oczekiwań fanów.