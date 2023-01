Całotygodniowe promocje na GOG. Gry na PC taniej nawet o 90% – przegląd ofert

Wielka Zimowa Wyprzedaż na GOG.com powoli dobiega końca, ale użytkownicy komputerów osobistych nie będą mogli narzekać na brak interesujących ofert specjalnych. Na wspomnianej platformie ruszyła bowiem kolejna całotygodniowa promocja, dzięki której gracze PC mają szansę na nabycie kilku ciekawych gier w niższych cenach. Wśród przecenionych produkcji znajdziemy m.in. takie tytuły jak Rebel Galaxy, Cat Quest, CrossCode, Ape Out, Exit the Gungeon czy też Trek to Yomi. Zniżki sięgają natomiast nawet 90%, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą.



Całotygodniowa promocja na GOG.com kończy się 9 stycznia o 23:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Całotygodniowe promocje na GOG.com – wybrane oferty: