Całotygodniowa promocja na Steam. Prawie 2000 gier na PC z rabatami nawet do 90%

W sklepie Valve ruszyła kolejna promocja. Tym razem w niższych cenach znajdziemy m.in. takie tytuły jak The Division2, czy Divinity: Original Sin 2.

Jak w każdy poniedziałek w sklepie Steam ruszyły całotygodniowe promocje. Przez najbliższy tydzień w niższych cenach możecie kupić prawie 2000 gier z rabatami sięgającymi nawet 90%. W ofercie znalazły się takie tytuły, jak Forever Skies, The Division 2, Astro Colony, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Life is Strange Remastered Collection, Divinity: Original Sin 2, Aragami 2, czy Sifu.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Więcej promocji znajdziecie pod tym adresem.

Całotygodniowa promocja na Steam – wybrane oferty: