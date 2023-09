Całotygodniowa promocja na Steam. Prawie 2000 gier na PC z rabatami do 90%

W internetowym sklepie Steam pojawiły się nowe całotygodniowe promocje. W niższych cenach kupicie Hades, Baldur's Gate, czy The Callisto Protocol.

Jak w każdy poniedziałek ruszyły nowe promocje w sklepie Steam, które trwają przez cały tydzień. Aż do następnego poniedziałku możecie w atrakcyjnych cenach kupić mnóstwo gier na PC. Tym razem z wysokimi rabatami kupicie takie gry, jak Hades, Dead Space, Monster Hunter Rise, STAR WARS Jedi: Ocalały, Miasma Chronicles, Control, Ghostrunner, Death Stranding: Director's Cut, Baldur's Gate: Enhanced Edition, Amnesia: The Bunker oraz The Callisto Protocol.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.