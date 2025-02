Całotygodniowa promocja na Steam. Ponad 2500 gier na PC z rabatami nawet do 90%

Na platformie Valve ruszyły nowe całotygodniowe promocje, w których kupicie gry na komputery osobiste w atrakcyjnych cenach. Użytkownicy PC mogą skorzystać z rabatów i zniżek na wiele popularnych tytułów, zarówno nowości, jak i tych starszych. W ciągu najbliższych dni na Steam znajdziecie taniej takie tytuły, jak Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Sea of Thieves, gry z serii Total War: WARHAMMER, wszystkie odsłony serii Mafia oraz Batmany od Rocksteady.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Całotygodniowa promocja na Steam – wybrane oferty: