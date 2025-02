Całotygodniowa promocja na Steam. Ponad 2000 gier na PC taniej nawet o 90%

Na platformie Valve ruszyła nowa cotygodniowa wyprzedaż, w której kupicie gry na komputery osobiste w atrakcyjnych cenach. Użytkownicy PC mogą skorzystać z rabatów i zniżek na wiele popularnych tytułów, zarówno nowości, jak starszych gier. W ciągu najbliższych dni na Steam znajdziecie taniej takie tytuły, jak SKALD: Against the Black Priory, Laika: Aged Through Blood, F1 Manager 2024, Wayfinder, Five Nights at Freddy's: Into the Pit, Phasmophobia, Black Mesa, Lorelei and the Laser Eyes, Stray, Outer Wilds, Neon White, What Remains of Edith Finch oraz Slay the Princess — The Pristine Cut i Moss: Book II.

Całotygodniowa promocja na Steam: