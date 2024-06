Całotygodniowa promocja na Steam. Gry na PC taniej nawet o 95%

Na platformie Valve ruszyły nowe całotygodniowe promocje, w których kupicie gry na komputery osobiste w atrakcyjnych cenach. Użytkownicy PC mogą skorzystać z rabatów i zniżek na wiele popularnych tytułów, zarówno nowości, jak i tych starszych. W ciągu najbliższych dni na Steam znajdziecie taniej takie tytuły, jak Dredge, Overcooked! 2, Worms W.M.D, Horizon Forbidden West Edycja kompletna, theHunter: Call of the Wild, Call of the Wild: The Angler, DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition, Assetto Corsa Competizione oraz Dead Island 2.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Całotygodniowa promocja na Steam – wybrane oferty: