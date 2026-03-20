Call of Duty za grosze na Steamie. Aż 90% taniej

Maciej Petryszyn
2026/03/20 12:20
Gry serii Call of Duty rzadko kiedy zaliczają znaczące obniżki cen. Ale teraz na Steamie dorwiecie Modern Warfare aż 90% taniej.

Wczoraj rozpoczęło się Steam Spring Sale 2026. W ramach wiosennej wyprzedaży możemy dorwać wiele tytułów po obniżonych cenach. Mało kto jednak spodziewał się, że Call of Duty: Modern Warfare zostanie tak przecenione. Gra z 2019 roku doczekała się 90-procentowej obniżki, co oznacza, że zamiast 258,50 zł zapłacimy za nią jedynie 25,85 zł. To idealna propozycja zarówno dla fanów kampanii single player, jak i rywalizacji w trybie multiplayer. Produkcja legendarnego Infinity Ward wyposażona została w oba te segmenty, wprost skrojone pod fanów serii Call of Duty. Szczegóły promocji poniżej.

Call of Duty: Modern Warfare
Stawka nigdy nie była wyższa. Gracze wcielą się w rolę zabójczych Operatorów w przejmującej sadze, która wpłynie na globalną równowagę sił. Studio, od którego to wszystko się zaczęło, Infinity Ward, z rozmachem zrealizowało zupełnie nową odsłonę kultowej serii Modern Warfare.

  • Kampania

W pełnej napięcia i dramatyzmu kampanii dla pojedynczego gracza Call of Duty: Modern Warfare przesuwa granice i łamie zasady w sposób typowy dla tej innowacyjnej serii.

  • Tryb wieloosobowy

Przenieś się na najlepsze internetowe pole bitwy w klasycznym trybie wieloosobowym.

  • Operacje Specjalne – tryb kooperacji

Operacje Specjalne powracają w postaci serii rozbudowanych, powiązanych ze sobą misji, w których dołączycie do czteroosobowych oddziałów uderzeniowych, by wykonać wieloetapowe cele w walce z nowym zagrożeniem.

  • Zdobądź pakiet broni XRK!

Kup Call of Duty Modern Warfare w dystrybucji cyfrowej, a otrzymasz pakiet broni XRK, który zawiera karabin szturmowy XRK M4 oraz broń krótką XRK .357.

Jak zgarnąć Call of Duty: Modern Warfare po obniżonej cenie? Wystarczy udać się pod ten adres i tam dokonać zakupu – albo poprzez środki zgromadzone w Portfelu Steam, albo też np. za pomocą karty kredytowej. Oferta ważna jest do 26 marca do godziny 18:00 polskiego czasu, czyli do momentu zakończenia Steam Spring Sale 2026.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

