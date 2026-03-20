Call of Duty za grosze na Steamie. Aż 90% taniej

Wczoraj rozpoczęło się Steam Spring Sale 2026. W ramach wiosennej wyprzedaży możemy dorwać wiele tytułów po obniżonych cenach. Mało kto jednak spodziewał się, że Call of Duty: Modern Warfare zostanie tak przecenione. Gra z 2019 roku doczekała się 90-procentowej obniżki, co oznacza, że zamiast 258,50 zł zapłacimy za nią jedynie 25,85 zł. To idealna propozycja zarówno dla fanów kampanii single player, jak i rywalizacji w trybie multiplayer. Produkcja legendarnego Infinity Ward wyposażona została w oba te segmenty, wprost skrojone pod fanów serii Call of Duty. Szczegóły promocji poniżej.

Stawka nigdy nie była wyższa. Gracze wcielą się w rolę zabójczych Operatorów w przejmującej sadze, która wpłynie na globalną równowagę sił. Studio, od którego to wszystko się zaczęło, Infinity Ward, z rozmachem zrealizowało zupełnie nową odsłonę kultowej serii Modern Warfare.

Kampania

W pełnej napięcia i dramatyzmu kampanii dla pojedynczego gracza Call of Duty: Modern Warfare przesuwa granice i łamie zasady w sposób typowy dla tej innowacyjnej serii.

Tryb wieloosobowy

Przenieś się na najlepsze internetowe pole bitwy w klasycznym trybie wieloosobowym.

Operacje Specjalne – tryb kooperacji

Operacje Specjalne powracają w postaci serii rozbudowanych, powiązanych ze sobą misji, w których dołączycie do czteroosobowych oddziałów uderzeniowych, by wykonać wieloetapowe cele w walce z nowym zagrożeniem.

Zdobądź pakiet broni XRK!

Kup Call of Duty Modern Warfare w dystrybucji cyfrowej, a otrzymasz pakiet broni XRK, który zawiera karabin szturmowy XRK M4 oraz broń krótką XRK .357.