Nadchodzi nowe Call of Duty, tyle że wyląduje na... Waszych stołach. Oto Call of Duty: The Board Game

Gdy już planszówka pojawi się w sprzedaży detalicznej, podstawowa gra przeznaczona dla dwóch osób powinna być dostępna w cenie 50 dolarów, aczkolwiek wiele zestawów można ostatecznie połączyć, aby rozgrywać mecze dla czterech graczy.

Call of Duty: The Board Game to seria produktów w ramach tego samego system gry, zaczynając od początkowych zestawów podstawowych. Dodatkowe produkty dodadzą nowe funkcje do gry, takie jaki nowi operatorzy, bronie, mapy, a z czasem nawet nowe tryby gry. Oprócz konkurencyjnych i turniejowych stylów rozgrywki w przyszłości zamierzamy stworzyć również kooperacyjne kampanie […], które pozwolą 1-4 graczom na dokonywanie postępów w wymagającej i wciągającej historii Call of Duty.

(…) Oczywiście będziemy ujawniać więcej, gdy zbliżymy się do premiery, ale naprawdę czujemy, że ta gra oddaje immersję pierwszoosobowej strzelanki. [Gracze] jednocześnie planują [swoje] ruchy w tajemnicy, a następnie rozstrzygają je w tym samym czasie na mapie. Pole widzenia jest łatwe do określenia dzięki kolorowym liniom na mapie, a kiedy już widzisz swojego przeciwnika, dochodzi do walki. Wszystko polega na przechytrzaniu i manewrowaniu przeciwnikiem, aby znaleźć się w najlepszej możliwej pozycji do wygrania w walce. (Bryan Pope, jeden z projektantów gry)