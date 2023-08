Call of Duty: Modern Warfare 3 już oficjalnie. Pierwszy trailer i data premiery

Opublikowany przez Activision zwiastun potwierdza, że w tym roku fani Call of Duty będą mieli okazję zagrać w Call of Duty: Modern Warfare 3. W materiale poinformowano również, że gra zadebiutuje na rynku 10 listopada 2023 roku . Niestety nie ujawniono, na jakich sprzętach dostępna będzie tegoroczna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek.

Już pod koniec lipca wyciekło logo oraz grafiki promocyjne Call of Duty: Modern Warfare 3 . W zeszłym tygodniu Sledgehammer Games poinformowało, że jest gotowe zaprezentować nową odsłonę popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek . Okazuje się, że deweloperzy oraz wydawca nie rzucali słów na wiatr. Do sieci trafił bowiem pierwszy zwiastun nowego Call of Duty, który rozwiał wszelkie wątpliwości i potwierdził krążące od dłuższego czasu plotki.

Według doniesień jednego z branżowych insiderów Call of Duty: Modern Warfare 3 ma zaoferować pełnoprawną kampanię fabularną, tryb wieloosobowy, tryb rywalizacji z zombie oraz zupełnie nową mapę do Call of Duty: Warzone 2. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na pełnoprawną prezentację tegorocznej odsłony serii Call of Duty.