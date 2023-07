Call of Duty: Modern Warfare 3 wycieka. Logo i grafiki promocyjne już w sieci

Wygląda na to, że zapowiedź nowej odsłony serii Call of Duty zbliża się wielkimi krokami.

Jakiś czas temu wybrani gracze NBA mieli okazję sprawdzić nowe Call of Duty. Tegoroczna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek wciąż nie doczekała się jednak oficjalnej zapowiedzi, ale niewykluczone, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Do sieci trafiły bowiem zdjęcia, która zdają się ostatecznie potwierdzać, że już za kilka miesięcy fani CoD-a będą mieli okazję zagrać w Call of Duty: Modern Warfare 3.

Call of Duty: Modern Warfare 3 wkrótce z zapowiedzią? Do sieci wyciekły materiały promocyjne

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające kartonowe materiały promocyjne napoju energetycznego Monster Energy z motywem Call of Duty: Modern Warfare 3. Przedstawiają one nie tylko logo tegorocznej odsłony Call of Duty, ale także postać, która powinna być świetnie znana wszystkim miłośnikom serii.