Call of Duty: Modern Warfare III ma zadebiutować jeszcze w tym roku

Jak podaje znany branżowy dziennikarz Tom Henderson na łamach serwisu Insider Gaming , jeszcze w bieżącym roku na rynku ma zadebiutować gra Call of Duty: Modern Warfare III. Będzie to pełnoprawna kontynuacja zeszłorocznego tytułu. Produkcja jest rozwijana przez studio Sledgehammer Games, aczkolwiek deweloperzy najprawdopodobniej otrzymają wsparcie od innych zespołów Activision (tak, jak w przypadku poprzednich gier).

Call of Duty: Modern Warfare III w 2023 roku

Call of Duty: Modern Warfare III już od pierwszego sezonu zaoferuje pełnoprawną kampanię fabularną, tryb wieloosobowy, tryb rywalizacji z zombie oraz zupełnie nową mapę do Call of Duty: Warzone 2. Według wspomnianego dziennikarza branżowego gra zadebiutuje 10 listopada. Oprócz tego otrzymaliśmy także harmonogram beta-testów i nie tylko – znajdziecie go poniżej.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo listopadowej premiry 1. sezon ma wystartować na początku grudnia. Henderson podkreśla, iż – według kilku innych źródeł – tryb zombie w nowym Modern Warfare to tak naprawdę Outbreak 2.0, a Activision ma rozważać zaoferowanie go za darmo w formie free-to-play.

Harmonogram