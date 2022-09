Wyciek informacji o Modern Warfare 2. Kampania, misje i nie tylko [SPOILERY]

Do sieci wyciekło sporo informacji na temat kampanii fabularnej, misji oraz grywalnych bohaterów w grze Call of Duty: Modern Warfare 2.

UWAGA! W kolejnych akapitach znajdziecie spoilery z gry Call of Duty: Modern Warfare 2 .

Jak podaje między innymi serwis Wccftech, do sieci wyciekło sporo informacji na temat nadchodzącej gry Call of Duty: Modern Warfare 2 od studia Infinity Ward i wydawcy Activision Blizzard. Na forum Reddit możemy aktualnie znaleźć zestawienie wszystkich misji – gracze dokopali się nie tylko do ich nazw, ale także czasu oraz miejsc akcji i bohaterów, którymi przyjdzie nam w danej misji kierować. Podsumowując: w kampanii fabularnej znajdziemy przynajmniej 17 różnych misji, w trakcie których wcielimy się między innymi w Ghosta czy Gaza. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przecieku.

CoD: Modern Warfare 2 – lista misji w kampanii