Call of Duty: Modern Warfare 2 – wystarczył dzień bety, aby pojawili się oszuści

Jak nietrudno się domyślić, zaledwie dzień po rozpoczęciu beta-testów gry Call of Duty: Modern Warfare 2 w sieciowych rozgrywkach pojawili się oszuści. Nic w tym dziwnego, ponieważ beta ruszyła na kolejnych platformach, dzięki czemu z produkcją zapoznać mogli się między innymi gracze pecetowi. Wystarczyło jednak kilka godzin, aby społeczność zaczęła narzekać na cheaterów. W sieci pojawiły się materiały, na których możemy zobaczyć oszustów z m.in. włączonym wallhackiem.

Cheaterzy już obecni w Modern Warfare 2

Sytuacja jest dość ciekawa, ponieważ Call of Duty: Modern Warfare 2 to druga część z serii, która otrzymała zabezpieczenia przed oszustami na poziomie samego jądra. Jak widać jednak nawet w takim scenariuszu – dodając do tego fakt, iż Activision wymaga od nas przypisania numeru telefonu do konta – znajdą się gracze wykorzystujący nielegalne oprogramowanie, aby zyskać przewagę w rozgrywce.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że gra Call of Duty: Modern Warfare 2 ma zadebiutować na rynku 28 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.