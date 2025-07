Call of Duty: Mobile zarabia krocie. Świetny wynik mobilnej strzelanki

Mobilna odsłona popularnej serii strzelanek, Call of Duty: Mobile, miała osiągnąć znaczący sukces finansowy, przekraczając imponujące 3 miliardy dolarów przychodów od momentu swojej premiery. Jednocześnie, tytuł ten miał odnotować ponad miliard pobrań na całym świecie. Dane zostały ujawnione przez Johna Matthewsa, obecnego menedżera produktu Call of Duty: Mobile.

Call of Duty: Mobile – menedżer produktu zdradza przychody gry

Informacje zostały udostępnione na profilu LinkedIn Matthewsa. Wcześniej menedżer związany był z Diablo Immortal, które wygenerowało 500 milionów dolarów przychodów i zyskało ponad 30 milionów pobrań.

To prawdopodobnie model free-to-play przyczynił się do sukcesu Call of Duty: Mobile. Ten model biznesowy generuje znaczne dochody poprzez system mikrotransakcji. Użytkownicy mają możliwość zakupu wirtualnej waluty, a także specjalnych przepustek bojowych oraz innych, ekskluzywnych treści premium.