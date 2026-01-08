Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty i Fallout łączą siły. Postacie z serialu Amazona już w grze

Już dziś do Call of Duty w wersjach Black Ops 7 oraz Warzone trafi zatrzęsienie nowości. A wszystko przez międzysezonową aktualizację Season 1 Reloaded.

Jednym z głównych elementów Season 1 Reloaded będzie wydarzenie Call of Duty x Fallout. Z jednej strony będzie to crossover dwóch popularnych marek, a z drugiej podpięcie się pod szum związany z niedawną premierą drugiego sezonu ciepło przyjętego postapokaliptycznego serialu. Gdyż same elementy graficzne, które będzie można zgarnąć, nawiązują właśnie do wspomnianej pozycji od Prime Video.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Fallout w Call of Duty

Podczas wydarzenia będziemy zatem mogli zgarnąć np. dwóch nowych operatorów. To grany przez Waltona Gogginsa Ghoul oraz Maximus z Bractwa Stali, w którego w serialu wcielił się Aaron Moten. Obu znajdziemy jednak w sezonowej przepustce premium. Jeżeli zaś chodzi o Lucy MacLean, w którą wciela się Ella Purnell, to tę również możemy zdobyć, niemniej tu droga jest inna, gdyż mieszanka Krypty 33 dostępna jest jedynie po zakupie Tracer Pack: Fallout Bundle. Do tego wszystkiego dochodzą nawiązujące do Fallouta skórki, przywieszki do broni, naklejki i inne elementy graficzne, z których część możemy zgarnąć też w ramach darmowej przepustki.

GramTV przedstawia:

Na tym efekty crossoveru się nie kończą, bo w Call of Duty wylądują dodatkowo trzy dostępne tymczasowo tryby. Jednym z nich jest Project RADS, czyli wariacja na temat trybu zombie, z tym że tutaj przeszkodę stanowią ghoule i szpony śmierci. Z kolei w S.P.E.C.I.A.L. Mayhem będziemy mierzyć się nie tylko z biegającymi po mapie przeciwnikami, ale też ze wzrastającym poziomem promieniowania, który musimy kontrolować. W tym pomoże nam Geigera. Nie zabraknie ponadto walk z hordami trupojadów w The Ghouls.

Pełny opis najnowszej aktualizacji do Call of Duty znajdziecie pod tym adresem.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
