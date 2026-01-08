Call of Duty i Fallout łączą siły. Postacie z serialu Amazona już w grze

Już dziś do Call of Duty w wersjach Black Ops 7 oraz Warzone trafi zatrzęsienie nowości. A wszystko przez międzysezonową aktualizację Season 1 Reloaded.

Jednym z głównych elementów Season 1 Reloaded będzie wydarzenie Call of Duty x Fallout. Z jednej strony będzie to crossover dwóch popularnych marek, a z drugiej podpięcie się pod szum związany z niedawną premierą drugiego sezonu ciepło przyjętego postapokaliptycznego serialu. Gdyż same elementy graficzne, które będzie można zgarnąć, nawiązują właśnie do wspomnianej pozycji od Prime Video.

Fallout w Call of Duty

Podczas wydarzenia będziemy zatem mogli zgarnąć np. dwóch nowych operatorów. To grany przez Waltona Gogginsa Ghoul oraz Maximus z Bractwa Stali, w którego w serialu wcielił się Aaron Moten. Obu znajdziemy jednak w sezonowej przepustce premium. Jeżeli zaś chodzi o Lucy MacLean, w którą wciela się Ella Purnell, to tę również możemy zdobyć, niemniej tu droga jest inna, gdyż mieszanka Krypty 33 dostępna jest jedynie po zakupie Tracer Pack: Fallout Bundle. Do tego wszystkiego dochodzą nawiązujące do Fallouta skórki, przywieszki do broni, naklejki i inne elementy graficzne, z których część możemy zgarnąć też w ramach darmowej przepustki.