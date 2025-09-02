Call of Duty doczeka się własnego filmu. Hollywoodzkie studio zawarło „strategiczne porozumienie” z Activision

Prace ruszą już wkrótce.

Jedna z najpopularniejszych serii gier na świecie, czyli Call of Duty, doczeka się filmowej adaptacji. Paramount zawarł strategiczne porozumienie z Activision, na mocy którego powstanie wysokobudżetowa produkcja oparta na tej legendarnej marce. Film ma oddać to, co gracze kochają w serii, a jednocześnie otworzyć uniwersum Call of Duty dla nowych odbiorców. Call of Duty – powstaje filmowa adaptacja David Ellison, prezes Paramount, nie krył emocji związanych z tym przedsięwzięciem:

Jako wieloletni fan Call of Duty mogę powiedzieć, że to dla mnie spełnienie marzeń. Od pierwszych alianckich kampanii w oryginalnej grze, przez Modern Warfare i Black Ops, spędziłem niezliczone godziny z tą serią, którą absolutnie uwielbiam. Fakt, że Activision i gracze na całym świecie powierzyli nam przeniesienie tego niezwykłego uniwersum na wielki ekran, jest dla mnie ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością, której nie traktujemy lekko – podkreślił Ellison. Ellison dodał również, że studio podejdzie do projektu z takim samym zaangażowaniem, jakie towarzyszyło realizacji głośnego hitu Top Gun: Maverick. Podchodzimy do tego filmu z tą samą dyscypliną i bezkompromisowym dążeniem do doskonałości, które kierowały naszymi działaniami przy Top Gun: Maverick, tak aby spełnił wyjątkowo wysokie standardy, jakich ta marka i jej fani oczekują. Mogę obiecać, że naszym celem jest stworzenie doświadczenia kinowego, które uhonoruje dziedzictwo tej wyjątkowej marki i jednocześnie zachwyci zupełnie nowe pokolenie odbiorców. Call of Duty to marka o imponującej historii. Od premiery pierwszej gry sprzedano już ponad 500 milionów egzemplarzy, a seria przez 16 lat pozostawała jedną z najlepiej sprzedających się franczyz na świecie. Gry przenoszą graczy w różne okresy, od realiów II wojny światowej i konfliktu w Wietnamie, aż po współczesność i przyszłość.

Na tle rosnącej mody na ekranizacje gier Call of Duty jawi się jako wyjątkowo atrakcyjna marka. Branża filmowa coraz chętniej sięga po sprawdzone tytuły z cyfrowego świata. Sukces kasowy Super Mario Bros. Film czy popularność filmów o Sonic. Szybki jak błyskawica otworzyły drogę kolejnym projektom, a na horyzoncie są już adaptacje takich marek jak The Legend of Zelda, Mortal Kombat czy Elden Ring. Entuzjazmu nie krył również Rob Kostich, prezes Activision: Na przestrzeni lat Call of Duty rozpalało naszą wyobraźnię dzięki niezwykłej akcji i intensywnym historiom, które zjednoczyły miliony graczy na całym świecie. W Paramount znaleźliśmy wspaniałego partnera, który pomoże nam przenieść tę pełną napięcia, zapierającą dech akcję na wielki ekran w wyjątkowym momencie dla kinematografii. Naszym wspólnym celem jest stworzenie niezapomnianego filmowego widowiska, które pokochają fani, a które jednocześnie przyciągnie i zainspiruje nową publiczność – stwierdził Kostich. Choć szczegóły fabuły i obsady pozostają tajemnicą, jedno jest pewne, Call of Duty na wielkim ekranie stanie się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie filmowych adaptacji gier.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.