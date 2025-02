Call of Duty: Black Ops 6 wzywa Wojownicze Żółwie Ninja - nowa zawartość w popularnej strzelance

Szczegóły dotyczące nowej zawartości są na razie skąpe, ale wiadomo, że sezon 2 Reloaded przyniesie także odświeżoną wersję mapy Grind z Call of Duty: Black Ops 2. Można jednak z całą pewnością spodziewać się obecności katan, nunchaku i deskorolek, co idealnie wpisuje się w styl Żółwi .

Wojownicze Żółwie Ninja to popkulturowy fenomen, obecny w komiksach, filmach i serialach. Sympatyczni bohaterowie przeżywają obecnie prawdziwy renesans. Po sukcesie filmu Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos z 2023 roku zapowiedziano jego kontynuację na 2026 rok, a w świecie gier fani mogą oczekiwać inspirowanej God of War produkcji The Last Ronin. Wcześniej jednak żółwie zobaczymy właśnie w ramach zawartości do Black Ops 6.