Call of Duty: Black Ops 6 oferuje darmowy weekend z trybem multiplayer i zombie

Fani Call of Duty od dłuższego czasu mają już możliwość darmowego grania w produkcje z serii między innymi w postaci Call of Duty Warzone oraz Call of Duty: Black Ops 6 w ramach usługi Game Pass. Twórcy postanowili dodać kolejną opcję, aby przedstawić produkcję nowej widowni oraz zwiększyć popularność marki. Jest to ograniczone czasowo wydarzenie, jednak w przypadku sporego zainteresowania możemy spodziewać się jego powrotu w przyszłości.

Chcesz powód, by znów zagrać w Call of Duty?

Na blogu poświęconym Call of Duty możemy zobaczyć szczegółowy opis darmowej zawartości, jaka została udostępniona dla wszystkich osób wczoraj - wydarzenie ma potrwać do 10 lutego. Po pobraniu aplikacji Call of Duty możemy znaleźć darmowe “demo”, w ramach którego pojawił się tryb multiplayer oraz Zombie. Warto zaznaczyć, że nie jest to pełna gra dostępna przez ograniczony czas bez opłat, deweloperzy postawili przed nami kilka granic. Jedną z nich jest dostęp do jedynie dziesięciu map - jest to wciąż spora liczba, jednak brakuje wiele zawartości z płatnej wersji. Warto dodać, że pojawiło się kilka miejsc dodanych w najnowszym sezonie.