Call of Duty 2025 z kontrowersyjną zmianą? Tryby czasowe mają być dostępne tylko dla posiadaczy Battle Passa

Call of Duty może szykować istotną zmianę w kwestii płatnej zawartości w FPS-ie. Informator znany jako TheGhostofHope twierdzi, że w kolejnej odsłonie serii ograniczone czasowo tryby gry zostaną częściowo zamknięte za paywallem – gracze będą musieli wykupić Battle Pass, by uzyskać do nich dostęp.

Call of Duty 2025 - zapłacimy za dodatkowe tryby gry?

Według najnowszych informacji, w planach na Call of Duty 2025 znajduje się większa liczba sezonowych trybów. W przeciwieństwie do dotychczasowych odsłon, część z nich ma być dostępna tylko dla graczy, którzy wykupią Battle Pass – przecieki wskazują, że jego cena ma wynosić od 20 do 30 dolarów (około 75-113 zł). Oznaczałoby to, że osoby próbujące bawić się za darmo zostaną pozbawione istotnych elementów.