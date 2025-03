Były pracownik Eminema oskarżony o kradzież niewydanej muzyki. Sprawę prowadzi FBI

Były pracownik Eminema, Joseph Strange, został oskarżony o kradzież i sprzedaż niewydanych utworów rapera. Sprawą zajęło się FBI, a przestępcy grozi surowa kara.

Eminem został okradziony ze swoich utworów. Według aktu oskarżenia, Joseph Strange, który pracował dla Eminema od 2007 do 2021 roku, został formalnie oskarżony 19 marca 2025 roku o naruszenie praw autorskich oraz przewożenie skradzionych dóbr między stanami. Eminem został okradziony z utworów Sprawa wyszła na jaw w styczniu 2025 roku, gdy pracownicy studia Eminema w Ferndale, odkryli, że niewydane utwory rapera trafiły do internetu i były dostępne w sprzedaży. Wśród materiałów znalezionych w sieci znajdowało się zdjęcie dysku twardego ze studia, co pozwoliło szybko powiązać wyciek z osobą mającą dostęp do archiwalnych nagrań.

FBI przeprowadziło dochodzenie, identyfikując osoby, które kupiły skradzioną muzykę. Ostatecznie trop doprowadził do Josepha Strange’a, który miał oferować nagrania na sprzedaż. Według prokuratury utwory Eminema "były wciąż w trakcie produkcji", co oznacza, że zostały skradzione, zanim miały szansę zostać ukończone i oficjalnie wydane. Joseph Strange może ponieść surowe konsekwencje prawne. Za naruszenie praw autorskich grozi mu do 5 lat więzienia i grzywna w wysokości do 250 000 dolarów, natomiast z przewożenie skradzionych dóbr między stanami, kara może wynieść do 10 lat pozbawienia wolności. Julie Beck, tymczasowa prokurator Stanów Zjednoczonych, skomentowała sprawę, podkreślając wagę ochrony praw autorskich: Ochrona własności intelektualnej jest kluczowa dla zabezpieczenia praw twórców i ochrony ich oryginalnych dzieł przed kradzieżą i nielegalnym rozpowszechnianiem.

GramTV przedstawia:

Sprawa Strange’a pojawiła się po styczniowym wycieku utworu Smack You, który rzekomo miał być diss trackiem na Suge'a Knighta. Piosenka została nagrana w połowie lat 2000, ale nigdy nie ujrzała światła dziennego. Zawiera sample utworu 2Paca Bomb First (My Second Reply), a Eminem odnosi się w niej do spekulacji na temat rzekomego związku Suge'a Knighta z morderstwami 2Paca i Biggiego Smallsa. Suge Knight obecnie odsiaduje 28-letni wyrok w Kalifornii za spowodowanie śmierci człowieka w wyniku potrącenia samochodem w 2015 roku. Jego syn skomentował wyciek utworu, stwierdzając: Honorowy człowiek nie atakuje bezbronnych. Eminem twierdzi, że ten utwór powstał w połowie lat 2000, ale dlaczego wypływa właśnie teraz, gdy mój ojciec nie może się bronić? Nie jest jasne, czy Smack You było jednym z utworów sprzedawanych przez Strange’a. W zeszłym roku Eminem wydał swój najświeższy album – The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce).