Byli twórcy z BioWare zamknęli nowe studio... bez wydania gry. Szykowali hit na miarę Mass Effect

Tworzyli wieloosobową grę akcji w klimacie science fiction.
T-Minus Zero Entertainment, studio założone w 2023 roku przez weterana branży Richa Vogela, zakończyło działalność, nie wypuszczając ani jednej gry. Decyzję o zamknięciu podjęło NetEase Games, które wspierało zespół od początku jego istnienia.
Wysokie oczekiwania, nagły koniec
T-Minus Zero powstało w Austin z ambicją stworzenia oryginalnej wieloosobowej gry akcji science fiction. Rich Vogel, znany z pracy nad Ultima Online, Star Wars Galaxies czy Star Wars: The Old Republic, zebrał wokół siebie doświadczonych twórców – w tym Marka Tuckera (Fallout 76, DOOM), Scotta Malone’a (The Elder Scrolls Online) oraz Jeffa Dobsona (Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda). Nic dziwnego, że projekt od początku budził spore nadzieje. I tylko na tych nadziejach się skończyło.
Według Vogela zespołowi udało się przygotować grywalne demo, które wzbudziło zainteresowanie. Jednak gra nigdy nie trafiła do pełnej produkcji. Na LinkedIn Vogel potwierdził, że NetEase zdecydowało się zamknąć studio, tłumacząc decyzję trudnymi warunkami rynkowymi. Wydawca podkreślił, że wizja T-Minus Zero była inspirująca, ale firma nie mogła przeznaczyć na nią dalszych zasobów. Jednocześnie zapowiedziano wsparcie dla pracowników w okresie przejściowym.
Decyzja wpisuje się w serię podobnych działań NetEase na Zachodzie – w ostatnich latach zamknięto m.in. studia Worlds Untold i Jar of Sparks, a niedawno pojawiły się też zwolnienia w zespole Marvel Rivals w Seattle. Podobny los spotkał Humanoid Origin, studio założone przez byłego szefa BioWare, Caseya Hudsona, które zakończyło działalność w 2024 roku.
Rich Vogel w pożegnaniu pochwalił zespół i podkreślił, że choć projekt nigdy nie ujrzy światła dziennego, sam proces tworzenia T-Minus Zero był satysfakcjonujący. Branża zyskała jednak kolejny przykład na to, jak nawet najbardziej doświadczeni deweloperzy mogą nie przetrwać w trudnym środowisku finansowym.
