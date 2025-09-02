Byli twórcy z BioWare zamknęli nowe studio... bez wydania gry. Szykowali hit na miarę Mass Effect

T-Minus Zero Entertainment, studio założone w 2023 roku przez weterana branży Richa Vogela, zakończyło działalność, nie wypuszczając ani jednej gry. Decyzję o zamknięciu podjęło NetEase Games, które wspierało zespół od początku jego istnienia.

Wysokie oczekiwania, nagły koniec

T-Minus Zero powstało w Austin z ambicją stworzenia oryginalnej wieloosobowej gry akcji science fiction. Rich Vogel, znany z pracy nad Ultima Online, Star Wars Galaxies czy Star Wars: The Old Republic, zebrał wokół siebie doświadczonych twórców – w tym Marka Tuckera (Fallout 76, DOOM), Scotta Malone’a (The Elder Scrolls Online) oraz Jeffa Dobsona (Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda). Nic dziwnego, że projekt od początku budził spore nadzieje. I tylko na tych nadziejach się skończyło.