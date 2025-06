Była gitarzystka Evanescence, Jen Majura, ogłasza odejście z branży muzycznej

Zamiast marnować kolejny rok życia na ciągłe nadzieje na nową energię, napęd i kreatywność, doszłam do punktu, w którym mogę z czystym sumieniem usiąść spokojnie i odpocząć. Czas pozwolił mi zebrać niesamowitą liczbę pięknych doświadczeń, tras koncertowych, występów, podróży i chwil! Jestem wdzięczna za każdą z nich, ale świat się zmienił. Teraz mogę spokojnie podjąć decyzję, by przestać.

Choć artystka nie wyklucza, że kiedyś jeszcze stworzy muzykę, nagraną lub na żywo, podkreśla, że na razie potrzebuje odpoczynku od tego, co obecnie wiąże się z pracą w przemyśle muzycznym:

Nie mówię, że nigdy więcej nie stworzę żadnej muzyki, ale na ten moment czuję, że są zdrowsze i lepsze sposoby, by wypełnić swoje życie pozytywną energią, zamiast zmagać się z przytłaczającym absurdem, jaki obecnie niesie ze sobą branża muzyczna. Po prostu nie potrafię się już utożsamiać z dzisiejszymi wartościami i postawami.

W dalszej części wpisu Majura złożyła wyrazy szacunku „wszystkim ambitnym i wciąż tworzącym artystom, młodym i starszym”, a także zapowiedziała prezent dla fanów – cztery niepublikowane wcześniej utwory.

Na zakończenie mojej muzycznej drogi chcę podzielić się z Wami czterema utworami. To kompozycje powstałe ponad dekadę temu we współpracy z genialnym gitarzystą Dennisem Hormesem. Odkryłam te stare dema podczas porządkowania dysku i pomyślałam, że są zbyt dobre, by pozostać w szufladzie.