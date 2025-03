Był Puchatek, to czas na krwiożerczego Bambiego. Nowy zwiastun Bambi: The Reckoning

Trafienie kultowych postaci znanych z animacji Disneya do domeny publicznej staje się powoli zmorą naszych czasów. Twórcy niskobudżetowych horrorów niemal przywłaszczyli sobie tych znanych bohaterów, tworząc z nimi kiepskiej jakości filmy. Wcześniej otrzymaliśmy dwie odsłony Puchatka, po drodze był także Screamboat. Krwawa mysz, a w przygotowaniu jest również Piotruś Pan, Śpiąca Królewna, czy Bambi. To właśnie ta ostatnia z produkcji przygotowuje się do swojej premiery. Do sieci trafił nowy zwiastun, który zapowiada równie krwawą historię, co w dwóch odsłonach horrorowego Kubusia Puchatka.

Bambi: The Reckoning – nowy zwiastun horroru

Ciężko się jednak temu dziwić, skoro Bambi: The Reckoning należy do tego samego uniwersum znanego jako Poohniverse: Monsters Assemble, które rozwija Jagged Edge Productions. Premiery wielkiego zwieńczenia horrorowej serii mamy doczekać się już w przyszłym roku.