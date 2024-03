Poohniverse to MCU dla horrorów. Puchatek, Bambi i Pinokio niczym Avengers

Wiele hollywoodzkich studiów próbowało tworzyć swoje własne uniwersa na fali popularności MCU, ale żadnemu to się nie udało w takiej skali, jak Marvelowi. Poohniverse podąży podobnym śladem, ale twórcy mają już ambitne plany, jak to wszystko ze sobą spoić, aby było atrakcyjne dla widza. Jagged Edge Productions i ITN Studios połączą przygody Kubusia Puchatka z Bambi, Dzwoneczkiem, Piotrusiem Panem, Pinokio, Tygryskiem, Prosiaczkiem, Szalonym Kapelusznikiem i Śpiącą Królewnę w filmie zatytułowanym Poohniverse: Monsters Assemble, którego premiera zaplanowana jest na 2025 rok.

Wiele postaci z bajek, głównie znanych z animacji Disneya, już przeszła lub wkrótce przejdzie do domeny publicznej. Każdy chętny może stworzyć własną produkcję z Kubusiem Puchatkiem, Bambi, czy Pinokio, bez narażania się na jakiekolwiek pozwy. Skorzystał z tego reżyser Rhys Frake-Waterfield, który w ubiegłym roku wypuścił niskobudżetowy horror Puchatek: Krew i miód, a obecnie pracuje nad kontynuacją, która pojawi się w kinach już tej wiosny. W przygotowaniu od innych twórców są również horrory poświęcone Bambi, Piotrusiowi Panowi, Pinokiu, czy Śpiącej Królewnie. Filmowcy postanowili połączyć siły i stworzyć wspólne uniwersum, które nazwali The Twisted Childhood Universe.

Podobnie jak miało to miejsce w MCU, zanim Poohniverse: Monsters Assemble trafi do kin, wcześniej doczekamy się premiery filmów z solowymi przygodami niektórych z wyżej wymienionych postaci. W przygotowaniu jest wspomniany już Puchatek: Krew i miód 2, do którego w ubiegłym miesiącu pojawiły się plakaty postaci, a jeszcze w tym roku obejrzymy Bambi: The Reckoning, Peter Pan’s Neverland Nightmare, a także Pinocchio Unstrung. Wszystkie te filmy mają zawierać różne odniesienia do innych produkcji z uniwersum.

Jako fani horrorów bardzo chcielibyśmy Avengersów, którzy są wyłącznie złoczyńcami. Byłby w nim Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, Ghostface i tak dalej. Oczywiście nigdy do tego nie dojdzie, ale możemy sprawić, że tak się stanie na nasz własny sposób i tak narodził się pomysł na nasz film – wyjaśnił aktor i producent Scott Chambers z Jagged Edge Productions.

W odróżnieniu od Avengersów, w Poohniverse potwory nie tylko połączą siły, aby stawić czoła ocalałym ludziom z poprzednich filmów, ale również walczyć między sobą. W szeregach morderczej grupy nie będzie zgody i harmonii, co pozwoli twórcom na zaprezentowanie scen, które opisuje jako „rzeź w grupie” i „epickie sekwencje potworów kontra potworów”.