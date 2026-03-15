A miało być tak pięknie. Niestety, reboot Buffy jednak nie powstanie - projekt został skasowany

Mimo szumnych zapowiedzi, od samego początku nie było pewne, czy serial ostatecznie zostanie przyjęty do realizacji. Wszystko zależało od tego, jaki kształt przybierze odcinek pilotażowy i jak zostanie odebrany przez wydawców.

Powrót jednego z najważniejszych seriali lat 90. jednak nie dojdzie do skutku. Platforma Hulu zdecydowała się nie kontynuować prac nad rebootem kultowego serialu Buffy: Postrach wampirów. Informację potwierdziła w mediach społecznościowych gwiazda oryginalnej produkcji, Sarah Michelle Gellar. Reboot Buffy został skasowany Aktorka opublikowała wideo, w którym poinformowała fanów o decyzji platformy. Jednocześnie podziękowała zaangażowanej w projekt reżyserce Chloé Zhao, przyznając, że dzięki niej przypomniała sobie, jak wiele znaczy dla niej postać Buffy.

Jest mi naprawdę smutno, że muszę się tym podzielić. Niestety Hulu zdecydowało się nie kontynuować projektu Buffy: New Sunnydale. Serialowy sequel został ogłoszony w lutym 2025 roku jako pilot przygotowywany dla Hulu. Za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiadać miała Zhao, a główną rolę nowej łowczyni wampirów miała zagrać Ryan Kiera Armstrong. Gellar planowała powrócić jako Buffy Summers w roli powracającej bohaterki.

GramTV przedstawia:

Nowa odsłona, zatytułowana Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale, miała opowiadać historię kolejnego pokolenia łowców potworów. Za scenariusz i prowadzenie serialu odpowiadać miały siostry Nora Zuckerman i Lila Zuckerman. Wśród producentów znalazła się także m.in. Dolly Parton. Co istotne, twórca oryginalnego serialu, Joss Whedon, nie był zaangażowany w projekt. Od początku było wiadome, że decydujące znaczenie będzie mieć tu odcinek pilotażowy. Jeśli Hulu go zaakceptuje, wówczas da zielone światło do realizacji całości. Najwyraźniej stało się inaczej. Choć projekt został anulowany, źródła branżowe podkreślają, że drzwi dla tej marki nie są całkowicie zamknięte. Platforma wciąż może rozważyć inne pomysły związane z uniwersum Buffy w przyszłości. Oryginalny serial emitowany w latach 1997–2003 doczekał się siedmiu sezonów i spin-offu, stając się jedną z najbardziej wpływowych produkcji telewizyjnych przełomu wieków. Niedawno wspominaliśmy początki serialu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









