Budując DCU James Gunn nie inspirował się MCU, a tym kultowym serialem fantasy

To zaskakujące źródło inspiracji, przyznacie? Choć zgodne ze stylem reżysera.
Pod kierownictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana, DC Studios rozwija swój nowy filmowy wszechświat, przyjmując podejście odmienne od konkurencji. W ramach tego świata otrzymaliśmy Supermana, a już na dniach zadebiutuje nowy sezon Peacemakera. Twórca wskazał jakie było jego główne źródło inspiracji.
Gra o tron źródłem inspiracji dla Jamesa Gunna
Twórca zdradził, że uniwersum Gry o tron George’a R.R. Martina stało się inspiracją dla budowy nowego filmowego świata DC.
Myślę, że to właśnie dlatego zgodziłem się na tę pracę. Mówisz o George’u R.R. Martinie, a on jest jednym z tych, których kocham i podziwiam. Jestem jego wielkim fanem, a ludzie mówią: »Och, DCU robi to, co MCU«. Ale myślę, że dla mnie o wiele ważniejsze jest to, jak wygląda świat Gry o Tron czy Gwiezdnych Wojen, ponieważ budujemy uniwersum, a następnie wybieramy z niego małe fragmenty i opowiadamy z niego indywidualne historie.
Model opowiadania historii w Grze o tron ilustruje wizję wspólnego uniwersum, którego Gunn pragnie dla DCU. Seria prequeli, w tym Ród smoka, opowiada zamkniętą historię, której akcja rozgrywa się wieki przed wydarzeniami z oryginalnego serialu, pozwalając nowym widzom wejść do świata Westeros bez konieczności oglądania poprzednich odcinków. HBO planuje kontynuować tę strategię w kolejnych spin-offach, takich jak Rycerz Siedmiu Królestw.
Choć historie są ze sobą powiązane, każda pozostaje niezależna, dając fanom swobodę wyboru, które wątki chcą eksplorować. Ma to być także wyróżnik Peacemakera – premiera drugiego sezonu już 21 sierpnia na HBO Max.
