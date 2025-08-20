Budując DCU James Gunn nie inspirował się MCU, a tym kultowym serialem fantasy

Pod kierownictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana, DC Studios rozwija swój nowy filmowy wszechświat, przyjmując podejście odmienne od konkurencji. W ramach tego świata otrzymaliśmy Supermana, a już na dniach zadebiutuje nowy sezon Peacemakera. Twórca wskazał jakie było jego główne źródło inspiracji.

Gra o tron źródłem inspiracji dla Jamesa Gunna

Twórca zdradził, że uniwersum Gry o tron George’a R.R. Martina stało się inspiracją dla budowy nowego filmowego świata DC.