Zaloguj się lub Zarejestruj

Budując DCU James Gunn nie inspirował się MCU, a tym kultowym serialem fantasy

Jakub Piwoński
2025/08/20 17:30
0
0

To zaskakujące źródło inspiracji, przyznacie? Choć zgodne ze stylem reżysera.

Pod kierownictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana, DC Studios rozwija swój nowy filmowy wszechświat, przyjmując podejście odmienne od konkurencji. W ramach tego świata otrzymaliśmy Supermana, a już na dniach zadebiutuje nowy sezon Peacemakera. Twórca wskazał jakie było jego główne źródło inspiracji.

Gra o tron
Gra o tron

Gra o tron źródłem inspiracji dla Jamesa Gunna

Twórca zdradził, że uniwersum Gry o tron George’a R.R. Martina stało się inspiracją dla budowy nowego filmowego świata DC.

Myślę, że to właśnie dlatego zgodziłem się na tę pracę. Mówisz o George’u R.R. Martinie, a on jest jednym z tych, których kocham i podziwiam. Jestem jego wielkim fanem, a ludzie mówią: »Och, DCU robi to, co MCU«. Ale myślę, że dla mnie o wiele ważniejsze jest to, jak wygląda świat Gry o Tron czy Gwiezdnych Wojen, ponieważ budujemy uniwersum, a następnie wybieramy z niego małe fragmenty i opowiadamy z niego indywidualne historie.

GramTV przedstawia:

Model opowiadania historii w Grze o tron ilustruje wizję wspólnego uniwersum, którego Gunn pragnie dla DCU. Seria prequeli, w tym Ród smoka, opowiada zamkniętą historię, której akcja rozgrywa się wieki przed wydarzeniami z oryginalnego serialu, pozwalając nowym widzom wejść do świata Westeros bez konieczności oglądania poprzednich odcinków. HBO planuje kontynuować tę strategię w kolejnych spin-offach, takich jak Rycerz Siedmiu Królestw.

Choć historie są ze sobą powiązane, każda pozostaje niezależna, dając fanom swobodę wyboru, które wątki chcą eksplorować. Ma to być także wyróżnik Peacemakera – premiera drugiego sezonu już 21 sierpnia na HBO Max.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/dcu-game-of-thrones-comparison-james-gunn-comments/

Tagi:

Popkultura
Gra o tron
Superman
James Gunn
Peacemaker
DCU
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112