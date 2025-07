Bryan Adams wraca do Polski. Muzyk zagra koncert w Krakowie pod koniec lipca

Już 31 lipca 2025 roku, popularny muzyk zagra koncert w Polsce po ponad dziesięciu latach przerwy. Występ odbędzie się w ramach jego nowej trasy koncertowej “Roll with the Punches Tour”. Bilety możecie kupić na stronie Eventim, a te jeszcze są dostępne. Gotowi na mocne przeżycie na TAURON Arena Kraków?

Bryan Adams zagra w Polsce

Bryan Adams to kanadyjski piosenkarz, autor tekstów, gitarzysta i producent muzyczny, urodzony 5 listopada 1959 roku w Kingston. Muzyk znany jest z charakterystycznego, lekko zachrypniętego głosu oraz melodyjnych rockowych ballad. Sławę zdobył w latach 80. dzięki hitom takim jak “Summer of '69", będącego hymnem rockowego pokolenia, "Heaven", które jest romantyczną balladą, a także dzięki rockowym klasykom jak “Run to You", "Cuts Like a Knife". Zapewne wielu z was kojarzy go głównie z utworu, który trafił do filmu Robin Hood: Książę Złodziei, a który to przez wiele tygodni okupował pierwsze miejsca list przebojów. Mowa tu oczywiście o “(Everything I Do) I Do It for You". Oczywiście hitów jest znacznie więcej, ale trudno wymieniać wszystkie, choć osobiście poleciłbym przenieść się za pomocą nostalgii to “Please Forgive Me”