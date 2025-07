Brutal Legend za darmo na cześć Ozzy'ego Osbourne’a, ale musicie się bardzo pospieszyć!

Tak, możecie zdobyć za darmo Brutal Legend z 2009 roku, ale macie na to dokładnie 666 minut. To symboliczna liczba związana z siłami zła, ale czasem też z heavy metalem, spopularyzowana między innymi przez Iron Maiden. Właśnie w takim duchu Double Fine postanowiło oddać hołd zmarłemu “księciu ciemności”, czyli Ozzy’emu Osbourne’owi, który pojawił się gościnnie w ich grze z 2009 roku jako postać niezapomnianego strażnika piekielnego warsztatu. Grę możecie zdobyć za darmo na stronie Itch.io, ale musicie się spieszyć!

Brutal Legend dostępne za darmo, ale macie mało czasu!

Brutal Legend to prawdziwie metalowa gra. To unikatowa mieszanka akcji, strategii i rockowego klimatu. W czasach, gdy rynek był zalany strzelankami na Xboxa 360, to właśnie ta produkcja wyróżniała się oryginalnością i odwagą. Choć w dniu premiery została przyjęta raczej chłodno, dziś uchodzi za kultową, a jej nietypowy styl i hołd dla klasycznego metalu zyskał uznanie nowego pokolenia graczy. Gra trafiła na PC dopiero w 2013 roku, a recenzenci opisywali ją wtedy jako “szorstką jak gardło starego rockmana, ale pełną radości, niezależnie od tego, czy śnisz o heavy metalowych koszmarach, czy nie”.