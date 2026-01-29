Bruce Willis zmaga się z postępującą chorobą. Żona aktora ujawnia nowe szczegóły

Słynny aktor od kilku lat nie występuje już w filmach.

Kilka lat temu Bruce Willis, jeden z najbardziej rozpoznawalnych gwiazdorów Hollywood, nagle musiał zakończyć swoją karierę filmową. Decyzja o przejściu na emeryturę była wymuszona przez pogarszający się stan jego zdrowia. Teraz okazuje się, że problemy aktora postępują.

Charles Sykes/Invision/AP

Bruce Willis nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest chory

Żona Willisa, Emma Heming, podzieliła się najnowszymi informacjami o jego kondycji w mediach i podczas wywiadów. Aktor od dawna zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Teraz wychodzi na jaw, że aktor dodatkowo cierpi na anozognozję. To rzadkie zaburzenie neurologiczne, które sprawia, że osoba chora nie zdaje sobie sprawy z własnej choroby.