Bruce Willis zmaga się z postępującą chorobą. Żona aktora ujawnia nowe szczegóły

Słynny aktor od kilku lat nie występuje już w filmach.
Kilka lat temu Bruce Willis, jeden z najbardziej rozpoznawalnych gwiazdorów Hollywood, nagle musiał zakończyć swoją karierę filmową. Decyzja o przejściu na emeryturę była wymuszona przez pogarszający się stan jego zdrowia. Teraz okazuje się, że problemy aktora postępują.
Bruce Willis nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest chory
Żona Willisa, Emma Heming, podzieliła się najnowszymi informacjami o jego kondycji w mediach i podczas wywiadów. Aktor od dawna zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Teraz wychodzi na jaw, że aktor dodatkowo cierpi na anozognozję. To rzadkie zaburzenie neurologiczne, które sprawia, że osoba chora nie zdaje sobie sprawy z własnej choroby.
Bruce postrzega swoją sytuację jako coś normalnego – tłumaczy Heming. – To nie jest kwestia zaprzeczania, po prostu jego mózg funkcjonuje inaczej. Anozognozja jest częścią tej choroby i powoduje, że nie jest świadomy zmian, które zachodzą w jego organizmie.
Pomimo diagnozy, aktor wciąż utrzymuje kontakt z rodziną i pozostaje obecny w codziennym życiu żony i dzieci. Heming podkreśla, że choć choroba niesie wyzwania, nadal mogą cieszyć się wspólnymi chwilami. Jak przyznaje żona aktora, w pewnym sensie ta dodatkowa dolegliwość jest też jego błogosławieństwem.
To zarówno trudne, jak i w pewnym sensie błogosławione – mówi Emma. – On nigdy nie łączy faktów dotyczących swojej choroby, i w pewien sposób cieszę się, że nie odczuwa świadomości jej pełnego ciężaru.
Przypomnijmy, że Bruce Willis to ikona kina akcji, której filmy, takie jak seria Szklana pułapka, zdobyły miliony fanów na całym świecie. Jego charakterystyczny styl gry i charyzma sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów swojego pokolenia. Rodzina Willisa otwarcie dzieli się informacjami o jego stanie, chcąc zwiększyć świadomość społeczną na temat demencji i walczyć ze stygmatyzacją osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne.
