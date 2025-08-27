Bruce Willis nie mieszka już z rodziną. „Jedna z najtrudniejszych decyzji”

Emma Heming Willis, żona aktora, ujawniła w rozmowie z telewizją ABC, że jej mąż, Bruce Willis, w związku z postępującym otępieniem czołowo-skroniowym nie mieszka już z rodziną. Aktor został przeniesiony do osobnego domu, gdzie ma zapewnioną stałą opiekę medyczną. Żona aktora przyznaje, że to była jedna z trudniejszych decyzji w jej życiu.

Otępienie czołowo-skroniowe to rzadki rodzaj demencji, który objawia się m.in. zaburzeniami mowy, pamięci i zmianami w zachowaniu. Z powodu choroby aktor zakończył karierę i od dłuższego czasu nie pojawia się na ekranie. Wcześniej pisaliśmy o tym, w jaki sposób aktor radził sobie z chorobą podczas zdjęć.

To była jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiałam podjąć. Miałam jednak pewność, że Bruce chciałby tego dla naszych córek. Wolałby, żeby mieszkały w domu dostosowanym do ich potrzeb, a nie do jego.

Żona gwiazdora podkreśliła, że fizycznie Willis wciąż pozostaje w dobrej formie, ale choroba odbiera mu dawne możliwości. – Tylko mózg go zawodzi. Gdy rozmawiamy, natychmiast się rozpromienia. Trzyma nas za ręce, całujemy go i przytulamy. To wszystko, czego mi trzeba – dodała.

Warto dodać, że Emma Heming Willis opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z opieką nad mężem w książce The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, której premiera miała miejsce 9 września.