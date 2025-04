Bruce Springsteen zagrał z legendami muzyki na kameralnym wydarzeniu w New Jersey. Zobaczcie nagrania

Springsteen zagrał również razem z legendą Motown Smokeyem Robinsonem utwór „Going To A Go-Go”, a z Jacksonem Browne’em wykonał „Take It Easy”. Wspólnie z Tomem Morello zagrali natomiast „The Ghost Of Tom Joad” i „Tenth Avenue Freeze-Out”. Wieczór zakończył się wspólnym wykonaniem na scenie klasycznego utworu Woody'ego Guthriego „This Land Is Your Land”. Co ciekawe, Springsteen ostatni raz sięgnął po tę piosenkę na scenie w 2013 roku.

Bruce Springsteen szykuje się do premiery nowej kolekcji aż siedmiu niepublikowanych wcześniej albumów, zatytułowanej „Tracks II: The Lost Albums”, która ukaże się 27 czerwca. Zestaw zawierać będzie 83 utwory, które, jak zapowiedziano, "wzbogacą chronologię kariery Springsteena i rzucą nowe światło na jego życie i twórczość". Wśród utworów znajdzie się m.in. zaprezentowany wcześniej singiel „Blind Spot”.

Dodatkowo ukaże się także zestaw „Lost And Found: Selections From The Lost Albums”, zawierający 20 najciekawszych utworów z całej kolekcji. To wciąż nie wszystko. BBC planuje specjalne programy upamiętniające 50. rocznicę pierwszego koncertu Springsteena w Wielkiej Brytanii. Jeszcze w tym roku ma mieć także premierę biograficzny film „Deliver Me From Nowhere”, opowiadający o kulisach powstawania albumu „Nebraska” z 1982 roku. W główną rolę wcieli się Jeremy Allen White, znany z serialu The Bear.