Bruce Lee i Jackie Chan wrócą dzięki sztucznej inteligencji. Chińczycy inwestują w wielki filmowy projekt

Wśród tytułów planowanych do rekonstrukcji znajdują się takie ikony jak Wejście smoka, Wielki szef, Dawno temu w Chinach czy Pijany mistrz. Pierwsza faza projektu obejmuje dziesięć filmów, a jej budżet wynosi 13,9 miliona dolarów.

W trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Szanghaju ogłoszono rozpoczęcie ambitnego projektu pod nazwą Kung Fu Film Heritage Project. W czym rzecz? W tym, by wielkie gwiazdy kina zaistniały na nowo. Celem inicjatywy jest odrestaurowanie 100 klasycznych filmów kung-fu z Chin i Hongkongu, zarówno tych zapomnianych, jak i dobrze znanych.

Projekt realizowany jest przez chińskie wytwórnie filmowe we współpracy z China Film Foundation. Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma znacząco obniżyć koszty i czas pracy nad rekonstrukcją, umożliwiając przywrócenie do życia klasycznych dzieł filmowych. Zhang Qilin, przewodniczący China Film Foundation, podkreślił znaczenie tych filmów jako "filmowe wizytówki na arenie międzynarodowej", które "pokazały światu witalność i ducha narodu chińskiego".

Dodatkowo, firma Quantum Animation zaprezentowała A Better Tomorrow: Cyber Border – pierwszą kinową animację w pełni stworzoną narzędziami sztucznej inteligencji. AI odpowiadała za każdy etap produkcji, od scenariusza po animację i renderowanie. Film stanowi futurystyczną wariację na temat klasycznego dzieła Johna Woo Byle do jutra i został stworzony przez zaledwie 30 osób. Producent filmu, Zhang Qing, zauważył, że “AI zniosło barierę między kreatywnością a realizacją", skracając cykl produkcyjny z lat do raptem miesięcy.

Czy krok w stronę sztucznej inteligencji wykonany przez Chiny zainspiruje Hollywood, czy może już prace w tym zakresie trwają, a jeszcze o tym nie wiemy? Czas pokaże.