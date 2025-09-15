Zaloguj się lub Zarejestruj

Bruce Dickinson z Iron Maiden zaśpiewał hymn USA na meczu NFL. Fani nie kryli zdziwienia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/15 15:50
Wokalista kultowego Iron Maiden podjął się zaśpiewania hymnu USA w wersji a capella. Zobaczcie nagranie.

Podczas pierwszego w sezonie meczu domowego Pittsburgh Steelers przeciwko Seattle Seahawks (14 września) na stadionie Acrisure w Pittsburghu, przed 66-tysięczną publicznością stanął niespodziewany gość. Był nim Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden. Wokalista wykonał a cappella hymn Stanów Zjednoczonych, a stadion odpowiedział głośnymi okrzykami „USA! USA!”.

Bruce Dickinson
Bruce Dickinson

Bruce Dickinson zaśpiewał hymn USA

W podcaście The Charismatic Voice, Bruce Dickinson zapowiadał już wcześniej swój występ:

Poproszono mnie, żebym zaśpiewał hymn narodowy w Pittsburghu dla Steelersów. Wykonam go a cappella. Jeśli dobrze zaczniesz, wszystko pójdzie gładko.

Po występie muzyk podziękował fanom na Instagramie, pisząc, że był to dla niego ogromny zaszczyt. W komentarzach nie zabrakło jednak zdziwienia. Jeden z internautów napisał:

Uwielbiam Bruce’a, ale... dlaczego do cholery on śpiewa hymn USA? Przecież jest Anglikiem?

Inny z kolei dodał:

To zabawne, że kazali Brytyjczykowi nauczyć się hymnu.

Pojawiły się też bardziej entuzjastyczne głosy. Jeden z fanów zasugerował:

Teraz wystarczy, żeby Iron Maiden zagrali w przerwie Super Bowl.

Bruce Dickinson obecnie koncertuje w Ameryce Północnej w ramach trasy swojego solowego “Mandrake Project”. Niedawno zaskoczył fanów w Nowym Orleanie, śpiewając na ulicy wspólnie z buskerem numer Judas Priest. Jeśli chodzi o Iron Maiden, wokalista zdementował pogłoski, jakoby zespół miał wystąpić na futurystycznej arenie Sphere w Las Vegas:

Iron Maiden polega na relacji między zespołem, a publicznością. Sphere to ogromna oprawa wizualna, a my biegamy, żyjemy na scenie, więc jaki byłby sens?

Na ostatniej trasie “Run For Your Lives” Iron Maiden zagrali setlistę opartą wyłącznie na pierwszych dziewięciu albumach. Dziewięć z siedemnastu utworów powróciło do repertuaru po wielu latach, w tym “Murders In The Rue Morgue” i “Killers” (ostatni raz wykonane w 1999 roku). Była to też pierwsza trasa z nowym perkusistą Simonem Dawsonem, który zastąpił wycofującego się z koncertów Nicko McBraina po przebytym udarze w 2023 roku.

Posłuchajcie jak Bruce Dickinson zaśpiewał hymn:

Źródło:https://www.nme.com/news/music/watch-iron-maidens-bruce-dickinson-sing-the-american-national-anthem-at-an-nfl-game-3892539

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

