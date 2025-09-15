Bruce Dickinson z Iron Maiden zaśpiewał hymn USA na meczu NFL. Fani nie kryli zdziwienia

Wokalista kultowego Iron Maiden podjął się zaśpiewania hymnu USA w wersji a capella. Zobaczcie nagranie.
Podczas pierwszego w sezonie meczu domowego Pittsburgh Steelers przeciwko Seattle Seahawks (14 września) na stadionie Acrisure w Pittsburghu, przed 66-tysięczną publicznością stanął niespodziewany gość. Był nim Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden. Wokalista wykonał a cappella hymn Stanów Zjednoczonych, a stadion odpowiedział głośnymi okrzykami „USA! USA!”.
Bruce Dickinson zaśpiewał hymn USA
W podcaście The Charismatic Voice, Bruce Dickinson zapowiadał już wcześniej swój występ:
Poproszono mnie, żebym zaśpiewał hymn narodowy w Pittsburghu dla Steelersów. Wykonam go a cappella. Jeśli dobrze zaczniesz, wszystko pójdzie gładko.
Po występie muzyk podziękował fanom na Instagramie, pisząc, że był to dla niego ogromny zaszczyt. W komentarzach nie zabrakło jednak zdziwienia. Jeden z internautów napisał:
Uwielbiam Bruce’a, ale... dlaczego do cholery on śpiewa hymn USA? Przecież jest Anglikiem?
Inny z kolei dodał:
To zabawne, że kazali Brytyjczykowi nauczyć się hymnu.
Pojawiły się też bardziej entuzjastyczne głosy. Jeden z fanów zasugerował:
Teraz wystarczy, żeby Iron Maiden zagrali w przerwie Super Bowl.
GramTV przedstawia:
Bruce Dickinson obecnie koncertuje w Ameryce Północnej w ramach trasy swojego solowego “Mandrake Project”. Niedawno zaskoczył fanów w Nowym Orleanie, śpiewając na ulicy wspólnie z buskerem numer Judas Priest. Jeśli chodzi o Iron Maiden, wokalista zdementował pogłoski, jakoby zespół miał wystąpić na futurystycznej arenie Sphere w Las Vegas:
Iron Maiden polega na relacji między zespołem, a publicznością. Sphere to ogromna oprawa wizualna, a my biegamy, żyjemy na scenie, więc jaki byłby sens?
Na ostatniej trasie “Run For Your Lives” Iron Maiden zagrali setlistę opartą wyłącznie na pierwszych dziewięciu albumach. Dziewięć z siedemnastu utworów powróciło do repertuaru po wielu latach, w tym “Murders In The Rue Morgue” i “Killers” (ostatni raz wykonane w 1999 roku). Była to też pierwsza trasa z nowym perkusistą Simonem Dawsonem, który zastąpił wycofującego się z koncertów Nicko McBraina po przebytym udarze w 2023 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!