Bruce Dickinson z Iron Maiden zaśpiewał hymn USA na meczu NFL. Fani nie kryli zdziwienia

Wokalista kultowego Iron Maiden podjął się zaśpiewania hymnu USA w wersji a capella. Zobaczcie nagranie.

W podcaście The Charismatic Voice, Bruce Dickinson zapowiadał już wcześniej swój występ:

Podczas pierwszego w sezonie meczu domowego Pittsburgh Steelers przeciwko Seattle Seahawks (14 września) na stadionie Acrisure w Pittsburghu, przed 66-tysięczną publicznością stanął niespodziewany gość. Był nim Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden. Wokalista wykonał a cappella hymn Stanów Zjednoczonych, a stadion odpowiedział głośnymi okrzykami „USA! USA!”.

Poproszono mnie, żebym zaśpiewał hymn narodowy w Pittsburghu dla Steelersów. Wykonam go a cappella. Jeśli dobrze zaczniesz, wszystko pójdzie gładko.

Po występie muzyk podziękował fanom na Instagramie, pisząc, że był to dla niego ogromny zaszczyt. W komentarzach nie zabrakło jednak zdziwienia. Jeden z internautów napisał:

Uwielbiam Bruce’a, ale... dlaczego do cholery on śpiewa hymn USA? Przecież jest Anglikiem?

Inny z kolei dodał:

To zabawne, że kazali Brytyjczykowi nauczyć się hymnu.

Pojawiły się też bardziej entuzjastyczne głosy. Jeden z fanów zasugerował: