Broken Sword 2 także otrzyma remaster, ale powstaje już Broken Sword 6

Remaster Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged z 2024 roku okazał się prawdziwym sukcesem, przywracając magię kultowej przygodówki point-and-click sprzed niemal trzech dekad. Revolution Software, widząc ciepłe przyjęcie fanów (gra ma na Steam bardzo pozytywne recenzje), ogłosiło prace nad odnowioną wersją jej kontynuacji – Broken Sword 2: The Smoking Mirror. Gra, która pierwotnie zadebiutowała w 1997 roku, ponownie pozwoli graczom wyruszyć w pełną intryg podróż w towarzystwie George'a Stobbarta i Nicole Collard. Warto jednak przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, gdy gra została odnowiona. Na Steam jest dostępny remaster z 2010 roku.

Powstanie kolejny remaster Broken Sword 2: The Smoking Mirror

Przygodówki point-and-click w latach 90. były bardzo popularnym gatunkiem gier, a seria Broken Sword była sztandarowym tytuyłem dzięki intrygującym fabułom i charakterystycznemu stylowi artystycznemu. Remaster pierwszej części serii, Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged, wprowadził nowoczesne ulepszenia, takie jak grafika 4K, ponownie animowane sprite’y i ulepszony dźwięk, jednocześnie zachowując ducha oryginału. Nic dziwnego, że fani z entuzjazmem zareagowali na zapowiedź podobnego liftingu dla drugiej części.