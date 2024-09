Kultowa seria Broken Sword powraca z remasterem. Dziś premiera gry

Broken Sword: Shadow of the Templars - Reforged to odświeżona wersja przygodówki z interfejsem point and click oryginalnie wydanej w 1996 roku. W obu wersjach gry przenosimy się do Paryża oraz innych miejsc w Europie i na Bliskim Wschodzie. Głównymi bohaterami gry są Amerykanin George oraz dziennikarz Nico. Gra oferuje nam rozgrywkę polegającą na eksplorowaniu obszarów, rozwiązywania zagadek i rozmawianiu z napotkanymi tam postaciami.

Broken Sword: Shadow of the Templars - Reforged - dziś premiera remastera

