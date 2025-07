Bring Me The Horizon ogłasza album z lo-fi wersjami swoich największych hitów. Premiera już w tym tygodniu

Bring Me The Horizon zapowiada album z utworami w stylu lo-fi, czyli z celowo obniżoną jakością dźwięku.

Zespół z Sheffield ogłosił 8 lipca na platformie X, że wspólnie z ulubionymi producentami z kręgu muzyki lo-fi stworzyli ten wyjątkowy materiał i wydadzą go jeszcze w tym tygodniu:

Zespół Bring Me The Horizon zapowiedział premierę nietypowego projektu. Album lo-fi z przeróbkami największych utworów rock bandu, ukaże się już w piątek, 11 lipca. Krążek nosi tytuł “Lo-files” i zawiera 23 nowe aranżacje znanych kompozycji grupy.

Na Instagramie BMTH opublikowali również serię slajdów, które dają fanom wgląd w klimat “Lo-files” – krótkie, ambientowe fragmenty muzyki z delikatną perkusją i bez wokali są zestawione ze zdjęciami zza kulis koncertów oraz z prób zespołu. W międzyczasie Bring Me The Horizon przygotowują się do roli headlinerów nadchodzących festiwali Reading & Leeds 2025, gdzie – jak zapowiedział wokalista Oli Sykes w rozmowie z NME – zespół ma jeszcze kilka nowych utworów przygotowanych specjalnie na te występy. Może się to wiązać z rozszerzoną wersją ich ostatniego albumu, czyli “Nex Gen: Director’s Cut”, o której wspominali już wcześniej.

Te kawałki są do chillowania, skupienia, spania, odcięcia się... co tylko chcesz.

Zespół ogłosił również trasę po amerykańskich arenach, która odbędzie się jesienią 2025 roku. Ponadto wystąpią na amerykańskim festiwalu Louder Than Life we wrześniu. Ich siódmy studyjny album “Post Human: Nex Gen” ukazał się w maju i został bardzo dobrze przyjęty, trafiając m.in. na listę najlepszych płyt 2024 roku według NME, gdzie chwalono go za “wyznaczanie nowych standardów dla współczesnego metalu”.

W rozmowie z NME podczas gali BRIT Awards 2025 Sykes przyznał, że zespół prawdopodobnie będzie musiał wkrótce zrobić sobie przerwę:

Myślę, że musimy na jakiś czas zniknąć, ale to trudne, bo zawsze mamy tyle rzeczy do zrobienia i tyle miejsc, do których chcemy pojechać.

Potwierdził również, że występy na Reading & Leeds będą ostatnimi koncertami w ramach trasy promującej “Nex Gen” i prawdopodobnie ostatnimi na dłuższy czas.