Bright Memory: Infinite z sytą aktualizacją. Update wprowadza widok TPP

Do Bright Memory: Infinite zmierza naprawdę spora aktualizacja. Twórcy z FYQD-Studio i PLAYISM zapowiedzieli sporo nowości, które zostaną dodane do gry z okazji obchodów Księżycowego Nowego Roku.

Bright Memory: Infinite z widokiem TPP

Największa atrakcją wydaje się być wprowadzenie „Perspective-Assist”. Dzięki zabawie w tym trybie otrzymamy możliwość skorzystania z widoku TTP. Warto podkreślić, że model bohaterki będzie wyświetlany na ekranie wyłącznie w momentach, kiedy Shelia porusza się lub strzela. Kamera będzie powracać do widoku pierwszoosobowego podczas celowania, używania zdolności, walki wręcz, obrony i korzystania z linki.



Do Bright Memory: Infinite w wersji na PC dodane zostaną również dwa nowe stroje: Cyber Rabbit: Shelia i Rabbit School Uniform. Według zapewnień twórców wraz z aktualizacją zmian doczeka się optymalizacja. Naprawione zostaną również pomniejsze błędy.



Na koniec przypomnijmy, że Bright Memory: Infinite zadebiutowało na rynku w 2021 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat tej oryginalnej strzelanki, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Recenzja Bright Memory: Infinite - jedna misja w cenie całej gry.