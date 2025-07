Dragon Ball nie był ulubionym dziełem Akiry Toriyamy. To TA manga przyniosła mu najwięcej radości

Choć Dragon Ball jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych mang wszech czasów, okazuje się, że nie był to ulubiony projekt jego twórcy, Akiry Toriyamy.

Swego czasu w wywiadzie udzielonym portalowi Kanzenshuu, Toriyama zdradził, że choć z Dragon Ballem wiąże się najwięcej wspomnień, to właśnie Neko Majin było dla niego najbardziej satysfakcjonującym projektem:

Z czasem jednak autor zaczął coraz śmielej nawiązywać do Dragon Balla. Pojawiły się znane motywy jak ataki energetyczne, turnieje sztuk walki, a nawet transformacje przypominające te u Saiyanów. Pojawiali się również znajomi bohaterowie, a Neko Majin wykonywał swoją wersję Kamehamehy, nazwaną żartobliwie “Nekohameha”.

Neko Majin to krótka, humorystyczna manga typu gag, która początkowo nie miała nic wspólnego z Dragon Ballem. Opowiadała o przebiegłym kocie posiadającym nadnaturalne moce, czyli o tytułowym Neko Majinie. Manga była pełna absurdalnego humoru, luzu i spontaniczności, czyli dokładnie tego, co cechowało najwcześniejsze prace Toriyamy, takie jak Dr. Slump.

Pewnie nie znacie tego tytułu, ale moim ulubionym dziełem ze wszystkich jest chyba Neko Majin. Ale ponieważ Dragon Ball to moje najdłuższe dzieło, mające aż 42 tomy, mam z nim najwięcej wspomnień.

Ta luźna, autoironiczna parodia Dragon Balla była dla Toriyamy przestrzenią twórczej wolności. Mógł śmiać się z własnego dziedzictwa, drwić z absurdu eskalacji mocy, oczekiwań fanów czy przesadnej powagi późniejszych historii, a wszystko to bez umniejszania wartości oryginału.

Dla Toriyamy Neko Majin był sposobem na powrót do korzeni, do czasu, kiedy rysowanie mangi sprawiało mu czystą radość, bez presji komercyjnego sukcesu i oczekiwań globalnej publiki. To właśnie ten humor, nonszalancja i kreatywna swoboda sprawiły, że manga ta stała się jego osobistym faworytem.

Choć Neko Majin nigdy nie zdobył popularności na miarę Dragon Balla, dla twórcy był czymś znacznie ważniejszym, powiewem wolności i manifestem twórczej zabawy. Manga pokazuje też, że nawet największe legendy potrafią śmiać się z własnych dzieł i czerpać radość z rzeczy prostych i spontanicznych.