Billy Joel wspomina Woodstock. Muzyk nie ma dobrych skojarzeń z festiwalem

Nie podobało mi się, szczerze mówiąc. Chciałem zobaczyć Jimiego Hendrixa. Chciałem zobaczyć The Who, ale ich przegapiłem. Widziałem tylko pierwszy dzień. Było strasznie błotniście, padało, wszędzie był bałagan, nie było gdzie skorzystać z toalety, a wszyscy byli naćpani. Ja wtedy nie brałem żadnych narkotyków.

Pomimo osobistych niedogodności, Joel przyznaje, że rozumie, dlaczego festiwal wspominany jest z tak dużym sentymentem. Docenia też jego charakter, który jak twierdzi, przypominał mu o tym co kochał w muzyce The Beatles.

Zrozumiałem to. Podobnie było z tym, co uwielbiałem w Beatlesach. Kochałem Beatlesów, ale z czasem uświadomiłem sobie, że nie chodzi tylko o nich, chodziło o nas. Miałem wiele wspólnego z innymi przedstawicielami mojego pokolenia, którzy ich słuchali. To jest niesamowite. Wszyscy jesteśmy na tej samej fali. Dorastamy i słuchamy tej muzyki. Naprawdę doceniam to w swojej generacji.

Billy Joel jest obecnie bohaterem nowego serialu dokumentalnego Billy Joel: And So It Goes, produkowanego przez HBO. Mimo że seria opowiada o jego życiu i twórczości, artysta przyznaje, że niechętnie zgodził się na udział w projekcie: